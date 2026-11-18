Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ilk kez hayata geçirilen resmi sanat programı COPArt, BM tarafından "Türkiye'nin mirası" olarak kabul edilip gelecek iklim zirvelerine taşınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'in toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı, aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi işlevi görüyor.

Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi niteliği taşıyan alanda, COPArt sergisi için 65 bin metrekarelik bölüm ayrıldı. Bu alanda iklim krizi, çevresel kayıplar ve sürdürülebilirlik temalarını ele alan sanat eserleri ziyaretçilerle buluşuyor.

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Yeşil Bölge'de bulunan 8 bin 100 metrekarelik kapalı sergi alanında ise binin üzerinde eser ve 57 enstalasyon yer alıyor.

COPArt'ın dikkati çeken bölümlerinden birini de Filistin sanatına ayrılan özel seçki oluşturuyor.

Gazze'deki soykırımın uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulmasını amaçlayan eserler, sanatın toplumsal hafızayı canlı tutan gücünü ortaya koyuyor.

Seçkide Yusuf Aygeç'in "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" başlıklı serisi de yer alıyor. Daha önce Londra ve Ramallah'ta sergilenen çalışma, Filistin'in poster tasarımı geleneğine ve Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerine göndermeler taşıyor.

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Yakın zamanda hayatını kaybeden Filistinli ressam Süleyman Mansur ile Filistin sanatının önemli isimlerinden Nabil Anani'nin eserlerinin yanı sıra genç kuşak sanatçıların çalışmaları da ziyaretçilerle buluşuyor.

COPArt, iklim değişikliği ve çevresel sorunların yanı sıra savaşların yol açtığı insani kayıpları da sanat aracılığıyla gündeme taşıyor.

Öte yandan, COP31 kapsamında ilk kez hayata geçirilen resmi sanat programı COPArt, BM tarafından "Türkiye'nin mirası" olarak kabul edildi.

İklim değişikliğiyle mücadelede sanatın birleştirici gücünü öne çıkaran program, gelecek iklim zirvelerine de taşınacak.

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- Bakan Kurum COPArt'ı gezdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dün COPArt sergi alanını ziyaret etti.

Kurum'a, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti.

Bakan Kurum, COPArt sergi alanında ulusal ve uluslararası sanatçıların iklim krizi, doğa, çevre ve sürdürülebilirlik temalarını ele aldığı eserleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.