ANTALYA'da, 'alkole' bağlı karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle yaşam mücadelesi veren mobilya imalat ustası Akif Yiğit (50), kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Nakilden önce umudunu kaybettiğini belirten Yiğit, "Organın kimden nakledildiğini bilmiyorum. Sokakta yürürken her insana ayrı bir yakınlık hissediyorum. İnsanlara bakış açım değişti" dedi.

Mobilya imalat ustası Akif Yiğit'e, 2022 yılında 'alkol' kullanımına bağlı karaciğer yetmezliği ve siroz teşhisi konuldu. Hastalığının ilerlemesi üzerine yapılan değerlendirmelerde, canlı vericiden yapılacak parça karaciğer naklinin yeterli olmayacağı, kadavradan nakil gerektiği belirlendi. Nakil bekleme listesine alınan Yiğit, uygun organın bulunmasıyla yaklaşık 7 ay önce ameliyat edildi. Operasyonun ardından yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Yiğit, taburcu edildi. Düzenli kontrollerini sürdüren Yiğit, günlük yaşamına dönüp ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

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Nakil öncesinde yaşadığı süreci anlatan Akif Yiğit, "Rahatsızlığımı ilk olarak 2022 yılı sonlarında öğrendim. Halsizlik, yorgunluk, hatta kan kusma gibi bir durum yaşadım. O zaman ambulansla hastaneye geldim. Karaciğerimin bitik olduğunu öğrendim. Yaklaşık 1 yıl tedavi gördükten sonra nakil sırasına yazıldım. Ameliyattan önce tamamen umudumu yitirmiştim. Nakil çıkmayacağını, ameliyat olamayacağımı düşünüyordum. Hocalarımız da parça naklin beni kurtarmayacağını, kadavradan nakil olmam gerektiğini söylemişti. Naklimi oldum. Düzenli kontrollere geliyorum" diye konuştu.

'ENGELLİ KIZIMI OKULUNA GÖTÜREBİLİYORUM'

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Naklin ardından günlük yaşamında önemli değişiklikler olduğunu belirten Yiğit, "Naklim henüz yeni olduğu için mesleğime dönüp dönemeyeceğime doktorlarım karar verecek. Bir yıl sonra mesleğime başlayacağım. Engelli kızımı kendi aracımla hastaneye, okuluna götürüp getirebiliyorum. En azından evde bazı işlere yardımcı olabiliyorum. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Ameliyattan sonra hiçbir şekilde alkol kullanmıyorum, bir daha da kullanmayacağım. Aslında bu kararı önceden vermek gerekiyordu ama insan bazı şeyleri yaşayınca anlıyor" dedi.

'HER İNSANA AYRI BİR YAKINLIK HİSSEDİYORUM'

Kadavradan organ naklinin hayata bakışını değiştirdiğini de anlatan Yiğit, "Organın kimden nakledildiğini bilmediğim için sokakta yürürken her insana ayrı bir yakınlık hissediyorum. 'Acaba bana organ veren kişi bu insanın bir yakını mıydı, onun çevresinden biri miydi' diye düşünüyorum. İnsanlara bakış açım değişti. Önceki halime göre artık çok farklı düşünüyorum. Sokakta yürürken bile bunu hissediyorum. Büyük kızım da gidip organ bağışında bulunmuş. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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'ALKOL KULLANIMI KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR'

Karaciğer yetmezliğinin nedenleri ve nakil sürecine ilişkin bilgi veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, hepatit B, diğer hepatit hastalıkları ve alkol kullanımının karaciğer yetmezliğinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını söyledi. Bu hastalıkların zamanla ilerleyerek organ naklini zorunlu hale getirebildiğini belirten Prof. Dr. Aslaner, "Nakil ihtiyacı olan hastalarımızı öncelikle ayrıntılı şekilde değerlendiriyoruz. Psikiyatrik konsültasyon yapıyor, gastroenteroloji bölümüyle birlikte hastalığın ciddiyetini ve karaciğerin geri dönüşümsüz bir aşamada olup olmadığını inceliyoruz. Hastamızın en az 6 aydır alkol kullanmadığından emin olduğumuzda kendisini kadavradan nakil listesine dahil ederek adına karaciğer talep edebiliyoruz" dedi.

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'NAKİL SONRASI ORGAN FONKSİYONLARI TOPARLANIYOR'

Sirozun son dönem karaciğer yetmezliğine yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Aslaner, "Hastaların görüntülemelerinde, karaciğerin fonksiyon gösterebilecek hacminin önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Buna bağlı olarak karın bölgesinde asit dediğimiz sıvı birikimleri oluşmaya başlıyor. Hastalık geri dönüşümsüz aşamaya ulaştığında nakil kararı alıyoruz. Nakil sırasında karaciğer dokusunun küçüldüğünü, nodüler ve sirotik bir yapı kazandığını görüyoruz. Bu hastalar nakilden sonra yeni karaciğerleriyle belirgin bir iyileşme gösteriyor. Karın bölgesinde biriken sıvılar azalmaya, kanama ve pıhtılaşma süreleri normale dönmeye başlıyor" diye konuştu.

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'ORGAN BULUNAMADIĞI İÇİN HASTALAR HAYATINI KAYBEDEBİLİYOR'

Organ bağışının önemine dikkati çeken Merkez Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Eyvaz ise "Organ bulunamadığı için hastalar hayatını kaybedebiliyor. Türkiye'de karaciğer ve böbrek nakli bekleyen 30 binin üzerinde hastamız var. Bu nedenle organ bağışına büyük ihtiyaç duyuluyor. Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ bağışı yapılabiliyor. Bekleme listelerindeki hasta sayısını azaltabilmek ve bir an önce sağlıklarına kavuşmasını sağlayabilmek için beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının bağışlanması ve ailelerin onay vermesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.