Antalya'nın Manavgat İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. O sıra olay yerinde bulunan bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girip tüm detayları kazayı adeta yaşar gibi anlattı.

Kaza, AntalyaManavgat D400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali A.nın kullandığı 07 AEV 539 plakalı araç ile Mustafa B.nin kullandığı 07 BYU 578 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Ali A. ve Mustafa B. ile 07 AEV 538 Plakalı araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Muhammet Mustafa A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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"Dil ile söylenecek bir durum değil gerçekten"

Kaza anında olay yerinde olan vatandaş,"D400 karayolunda aracın biri ile kapalı kasa Gazipaşa tarafından geliyormuş. Bir tane şahin orta refüje çıkmış, çarpıştılar. Adam kendinde değil. Allah esirgesin, baya bir korktuk. Adam nefes alıyor ama kıpırdadı biraz. Ortalık savaş alanı gibi toz duman. Dil ile söylenecek bir durum değil gerçekten. Öteki araç orta refüje çıkmış" dedi.