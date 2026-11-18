Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanı çıkışında iki kardeşi takip ederek bıçak zoruyla darp ettikleri, cep telefonlarını gasp ettikleri ve sözde borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada uzun namlulu tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay, 1 Kasım gecesi Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanı sahibi ve çalışanları, kardeşler Y.Ç (32) ve M.Ç'yi (31) başka bir eğlence mekanının çıkışında yakalayarak takibe aldı. İki kardeşi bıçak zoruyla darp eden şüphelilerin, 40 bin lira olan hesaplarının 70 bin liraya yükseldiğini öne sürerek parayı tahsil etmeye çalıştıkları iddia edildi. Şüphelilerin yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ve kardeşlerin cep telefonlarını gasp ettiği öne sürüldü.

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Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İki kardeşin şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi C.D. (24) ile çalışanlar O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) gözaltına alındı. Şüpheli E.Y. (21) için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.