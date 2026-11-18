Türk mutfağının yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri ve deniz mahsulleri COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıldı.

Antalya'da düzenlenen COP31, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için önemli bir fırsat sundu. Organizasyon kapsamında kurulan gastronomi alanında Antalya'nın yöresel yemekleri ve deniz mahsulleri yabancı ziyaretçilere tanıtılırken, Türk mutfağına gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Gastronomi sektörü temsilcisi Tahsin Fettahoğlu, COP31'in Türk gastronomisinin tanıtılması ve Antalya turizminin 12 aya yayılması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

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"COP31, Antalya ve Türkiye için inanılmaz büyük bir fırsat"

COP31'in Antalya ve Türkiye için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Gastronomi sektörü temsilcisi Tahsin Fettahoğlu, organizasyon süresince kentin güzelliklerini, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası ziyaretçilere tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti. Etkinlik kapsamında paneller ve festivaller düzenlendiğini kaydeden Fettahoğlu, "Sektör temsilcileri olarak bizlere düşen de yöresel lezzetlerimizi ve coğrafi işaretli ürünlerimizi yabancı misafirlerimize tanıtmak" dedi.

"İlgi inanılmaz derecede fazla"

COP31'e dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin katıldığını ve Türk mutfağına yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Fettahoğlu, "Özellikle Blue Zone alanında 100'ün üzerinde farklı ülkeden gelen ziyaretçiler var. Bulunduğumuz deniz ürünleri restoranları bölümünde insanlar deniz mahsullerine büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor" diye konuştu.

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"Coğrafi işaretli ürünlerimizi ön plana çıkarmalıyız"

Antalya'nın yöresel lezzetlerinin uluslararası ziyaretçilere tanıtılmasının önemine değinen Fettahoğlu, "Özellikle Antalya'nın coğrafi işaretli ürünlerini kendimize ait stantlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Antalya usulü piyazımız, kabak tatlımız ve şiş köftemiz ziyaretçilerimize tanıttığımız lezzetler arasında bulunuyor. Bu ürünleri yabancı misafirlerimize ve turistlere tanıttığımızda büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Ürünlerin hangi malzemelerden yapıldığını, nasıl hazırlandığını ve tariflerini merak ediyorlar. Bu ilgi, hem Antalya gastronomisi hem de Türkiye gastronomisi açısından gelecekte bize çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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Türk gastronomisinin gelişmesi için farklı şehirlerde de benzer organizasyonların düzenlenmesi gerektiğini belirten Fettahoğlu, "İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu tür büyük organizasyonlar düzenleyerek Türk gastronomisinin gelişmesi ve ülkemizin bu alanda daha ileriye taşınması için neler yapabileceğimizi anlatmalıyız" dedi.

"Akdeniz'de 500'e yakın balık çeşidi bulunuyor"

Antalya'nın deniz ürünleri bakımından önemli bir çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çeken Fettahoğlu, "Akdeniz'de 500'e yakın balık çeşidi bulunuyor. Bu kadar fazla balık çeşidine sahip bir bölgede deniz mahsullerinin, deniz mahsulü restoranlarının ve bu ürünlerin tanıtımının önemli bir yer tutması gerekiyor. Burada önemli olan, deniz ürünlerini farklı sunumlarla ve pişirme teknikleriyle misafirlerimize tanıtmak. Ayrıca deniz mahsullerinin Antalya için ne kadar önemli olduğunu yabancı ziyaretçilerimize anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

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"Yöresel lezzetler marka değerimizi artıracak"

Deniz ürünlerinin farklı pişirme teknikleri ve sunumlarla markalaştırılabileceğini vurgulayan Fettahoğlu, "Kalamar ve karides standart ürünler olarak görülebilir. Ancak bu ürünlerin yörelerimize özgü çok farklı pişirme teknikleri ve kullanılan malzemeleri var. Bu teknikleri ve malzemeleri kullanarak ürünleri standart sunumlardan farklılaştırabiliriz. Yöresel isimlerimizle veya bize özgü isimlerle misafirlerimize tanıttığımızda ziyaretçilerimiz bu ürünlerin farklı sunum ve lezzetlerle hazırlanabildiğini görecek" dedi.

Ziyaretçilerin deneyimlerini ülkelerinde paylaşmasının Türkiye'nin gastronomi alanındaki marka değerine katkı sağlayacağını belirten Fettahoğlu, "Türkiye'de yedikleri kalamarın pişirme tekniğinin ne kadar farklı ve lezzetli olduğunu, karidesin ne kadar özel bir sunumla servis edildiğini anlatacaklar. İşte bu tür deneyimlerin paylaşılması, marka değerimiz açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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"Turizm sezonunu 6 aydan 12 aya çıkarmalıyız"

Antalya turizminin bugüne kadar deniz, kum ve güneş konseptiyle ön plana çıktığını hatırlatan Fettahoğlu, kentin turizm potansiyelinin farklı alanlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın büyük otelleri ve yüksek yatak kapasitesiyle önemli bir turizm altyapısına sahip olduğunu belirten Fettahoğlu, "Antalya'nın turizmini 12 aya yaymak istiyorsak mevcut turizm faaliyetlerinin yanına gastronomi turizmi ve sağlık turizmi gibi farklı alanları da eklememiz gerekiyor" dedi.

COP31 gibi organizasyonların bu hedefe katkı sağlayabileceğini dile getiren Fettahoğlu, "Turizmi 6 aylık bir dönemden çıkarıp 12 aya yaydığımızda esnafından vatandaşına, otellerinden tedarikçilerine kadar herkes bu süreçten faydalanacak. Bir şehrin 12 ay boyunca canlı kalmasını sağlamalıyız. Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, sağlık ve gastronomi turizmiyle de anılmasını sağlamalıyız. Turizm sezonunu 6 aydan 12 aya çıkarmak bizim için en büyük başarı olacaktır" şeklinde konuştu.