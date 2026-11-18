FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) operasyonel hazırlıkları, konaklamadan ulaşıma, konferans hizmetlerinden sıfır atık yönetimine kadar 31 ayrı iş başlığında yürütüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan, AA muhabirine, zirvenin hazırlık sürecini, organizasyonun operasyonel boyutunu ve alanın mimari tasarımında verilen kültürel mesajları anlattı.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağının kesinleşmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla çalışmalara başladıklarını belirten Erdoğan, günlük 100 bin, toplamda ise 1,5 milyon ziyaretçi öngörüsüyle hazırlık yaptıklarını söyledi.

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Erdoğan, konaklama, lojistik, güvenlik, sağlık, ulaşım, konferans hizmetleri, tercüme, medya ve yayın, temizlik ve sıfır atık yönetimi dahil 31 ayrı başlıkta operasyonu planladıklarını ifade etti.

COP31 alanındaki geçici ve kalıcı yapıların 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"BM yetkilileri, alanın görsellerini ilk gördüklerinde bize 'Bunları siz yapay zekayla mı gönderiyorsunuz?' diye sordular. Ancak buraya geldiklerinde bunun yapay zeka olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehir kuran gücünü gördüler. Beş ay gibi kısa bir sürede 180 bin metrekarelik alanın nasıl inşa edildiğine şahit oldular."

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Erdoğan, organizasyonun ardından da kullanılabilecek kalıcı yapılar oluşturmayı hedeflediklerini, böylece EXPO alanını yeniden Antalya'ya kazandırdıklarını dile getirdi.

- Konferans salonlarının isimleriyle dünyaya mesaj verildi

Önceki COP zirvelerinde numaralarla anılan konferans salonlarına Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını yansıtan isimler verdiklerini ifade eden Erdoğan, ana salona "Anadolu", diğer salonlara ise Akdeniz, Ayder, Kaçkar, Van Gölü ve Göbeklitepe gibi isimler koyduklarını aktardı.

Erdoğan, basın merkezlerine de Mevlana ve Yunus Emre isimlerini vererek dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazetecilere sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti.

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Mavi Bölge girişinde oluşturdukları "Barış Yolu" ve kubbeli mimari tasarımla da Türkiye'nin birlikte yaşama kültürünü yansıttıklarını kaydeden Erdoğan, her ayrıntıda medeniyet birikimini ön plana çıkardıklarını vurguladı.

- "Yeşil Bölge, Türkiye'nin karnesi"

COP31'in halka açık Yeşil Bölgesi'ne de yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Erdoğan, 15 Kasım Pazar günü yaklaşık 70 bin kişinin alanı ziyaret ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Yeşil Bölge'de kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin çalışmalarını sergilediğini belirterek, "Yeşil Bölge, Türkiye'nin karnesi. Türkiye'nin son 25 yılda çevre alanında ortaya koyduğu bütün birikimi burada sergiliyoruz." dedi.

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Sıfır Atık Müzesi, eğitim merkezleri ve atık yönetimi uygulamalarıyla Sıfır Atık yaklaşımını alanın tamamına yaydıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin farklı yörelerine ait mutfaklarla da ziyaretçilere ülkenin gastronomi kültürünü tanıttıklarını sözlerine ekledi.