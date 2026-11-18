BİRİZ ÖZBAKIR - Ankara Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Dellal, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tarım sektörünün eylem gündeminde önceki zirvelere kıyasla daha fazla yer bulduğunu ancak müzakerelerde beklenen ilerlemenin sağlanamadığını belirterek, tarımda iklim değişikliğine uyum için finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dellal, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirine, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörlerin başında tarımın geldiğini belirtti.

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Tarımın iklim müzakerelerinde daha fazla yer bulması için 2017'den bu yana yürütülen çalışmalara dikkati çeken Dellal, 2022'de COP27'de alınan kararların tarım ve gıda güvenliği alanındaki çalışmalar için bir çerçeve oluşturduğunu hatırlattı.

Dellal, COP31'de bu sürecin ilerletilmesinin beklendiğini ancak müzakerelerde somut bir gelişme kaydedilemediğini belirterek, "COP31 tarım müzakereleri açısından çok fazla ilerleme sağlayamadı. Görünür olmadı ama eylem gündeminde şimdiye kadarki COP'larda hiç görülmediği kadar en büyük gündemi oluşturdu ve yan etkinliklerde büyük yeri aldı." dedi.

- Tarım müzakerelerinde finansman ve teknoloji ihtiyacı öne çıktı

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COP31'in taslak metninde tarım başlığı altında ayrı bir madde bulunmadığına işaret eden Dellal, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişim, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularında desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dellal, tarım sektörünün küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 13'ünden, tarım-gıda sisteminin bütününün ise yaklaşık yüzde 33'ünden sorumlu olduğunun altını çizerek, bu nedenle emisyon azaltımı ile gıda güvenliği arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarımda emisyon azaltımına yönelik adımların gıda güvenliği bakımından sorun oluşturabileceğine ilişkin kaygıların müzakereleri zorlaştırdığını belirten Dellal, "Bu açıdan da tarım sektöründe yapılacak herhangi bir sera gazı emisyon indirimi özellikle gıda güvenliği açısından sorun oluşturabilir düşüncesiyle müzakerelerin ilerlemesini biraz engelliyor gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

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Dellal, hayvancılığın metan emisyonlarının önemli kaynaklarından biri olduğunu ancak hayvansal üretimin özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde protein ihtiyacının karşılanması bakımından önem taşıdığını belirterek, "Hayvancılığı sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde hayvansal proteinin üretilmesine hala çok ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye şeffaflık raporlarını erken sunan ülkeler arasında

Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin sunduğu İki Yıllık Şeffaflık Raporları'nın (BTR), sera gazı envanterleri ve iklim politikalarının izlenmesi açısından önem taşıdığına dikkati çeken Dellal, raporlarda ulusal katkı beyanları, sektörlerin mevcut durumu, iklim politikaları ve finansman bulgularının yer aldığını anlattı.

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Dellal, "Böylece ülkenin aslında iklim değişikliğiyle ilgili yapmış olduğu tüm faaliyetlerinin bir fotoğrafı bu raporla birlikte ortaya konmuş oluyor." dedi.

Türkiye'nin BTR raporunu COP29 öncesinde, ikinci raporunu da erken sunan ülkeler arasında yer aldığını aktaran Dellal, İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi'ne yönelik mevzuat çalışmalarının da raporda yer aldığını kaydetti.

- Çiftçinin iklim finansmanına erişimi artırılmalı

Dellal, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından hazırlanan bir raporda, çiftçilere ve tarım sektörüne aktarılan iklim finansmanının düşük seviyede kaldığının ortaya konulduğunu belirterek, "Tarım sektörü en fazla etkilenen, en kırılgan nüfusa sahip bir sektörken finansmandan yeteri kadar pay alamaması gerçekten gelecekteki gıda sistemlerinin, tarım sisteminin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir tehdit." diye konuştu.

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Küçük üreticilerin karbon piyasalarına erişiminin kooperatifler aracılığıyla kolaylaştırılabileceğine işaret eden Dellal, karbon tarımı, rejeneratif tarım ve koruyucu tarım uygulamalarını benimseyen çiftçilerin bu piyasalardan gelir elde edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Dellal, tarımda iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için genç çiftçilerin desteklenmesi, bilgi ve kapasite geliştirme çalışmalarının artırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"COP31'de artan görünürlüğün somut sonuçlara dönüşmesini bekliyoruz. Tarımda iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için genç çiftçilerin desteklenmesi, bilgi ve kapasite geliştirme çalışmalarının artırılması gerekiyor. COP31'de artan görünürlüğün somut sonuçlara dönüşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise çiftçinin finansmana erişiminin daha fazla olacağı ve aynı zamanda çiftçinin de tarlasına bunun yansıyacağının umudunu yaşıyoruz."