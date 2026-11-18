SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) güvenliği, atlı polisler, dedektör köpekler ve özel eğitimli ekiplerle sağlanıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zirvenin düzenlendiği Yeşil ve Mavi Bölge'de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Çevreci özellikleriyle öne çıkan polis timleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Yeşil Bölge'de devriye görevi yapıyor.

Giriş ve çıkış kapıları ile kalabalığın yoğun olduğu etkinlik alanlarında devriye gezen atlı polisler, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Katılımcılarla fotoğraf da çektiren polisler, ziyaretçilerin sorularını yanıtlıyor.

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Bölgede atlı polislerin yanı sıra eğitmenleri eşliğinde asayiş devriye köpekleri, elektrikli bagilerle görev yapan ekipler ve bisikletli polis timleri de güvenliği sağlıyor.

- 50 bin araç ve 50 otelde kontrol yapıldı

Zirvenin güvenliği kapsamında patlayıcı arama uzmanları, dedektör köpekler ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer keşif ekipleri de görev aldı.

Ekipler, zirve öncesinde ve organizasyon süresince yaklaşık 50 bin araç ile 50 otelde arama ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Uluslararası organizasyonun güvenliğinin sağlanması için görev yapan ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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- "Yerli ve yabancı katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşıyoruz"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli komiser Abdurrahim Berk İncekara, AA muhabirine, COP31'de görev yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Zirveye katılan devlet başkanları, bakanlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim insanları ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten İncekara, şunları kaydetti:

"Görevimizi yaparken çevresel duyarlılığı da gözetiyoruz. Atlı polislerimiz, köpeklerimiz, elektrikli bagiler ve bisikletli polis timleri ile görev yapıyoruz. Yerli ve yabancı katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşıyoruz. Gün boyu fotoğraf çekiyorlar. Atlar ve köpeklerle ilgili sorular soruyorlar. Tek tek hepsini bilgilendiriyoruz. Burada görev yaptığımız için mutluyuz."

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İncekara, herkesin güvenliği için daima görev başında olduklarını da sözlerine ekledi.