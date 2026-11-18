Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "İklim Değişikliğine Dirençli Toplumlar İçin Eğitim, Kültür ve Hayat Boyu Öğrenme" paneli gerçekleştirildi.

Panel, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanı Dr. Burcu Evren moderatörlüğünde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve ekonomist Şebnem Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak iklim farkındalığını örgün ve yaygın eğitimde geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde sürdürülebilir okuryazarlığın önemine değinen Ökten, öğrencilerin, müfredat çerçevesinde çevresel konuları farklı perspektiften ele aldığını ifade etti.

Ökten, öğrencilerin iklim farkındalıklarını ve sürdürülebilir okuryazarlıklarını geliştirmek amacıyla okul eğitiminde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bilgi birikimini eyleme dönüştürmek istediklerini vurgulayan Ökten, "Kamu eğitim merkezlerimiz var, öğrendiklerini uygulamaya dökebiliyorlar ve becerilerini geliştirebiliyorlar. Tekstil dikimi ve ileri dönüşüm atölyelerimiz var. Tekstil ve dikiş kursları onları malzeme kullanmanın daha sürdürülebilir yollarıyla tanıştırabiliyor. Burada önemli olan, sürdürülebilirliğin günlük pratiklerin bir parçası haline gelmesidir. Bakanlık olarak hedefimiz her kesimde sürdürülebilirliği tesis etmek." diye konuştu.

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Yaşam boyu öğrenmenin önemine değinen Ökten, sürdürülebilirliği herkes için günlük hayatın her katmanı için teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Ökten, hayat boyu öğrenmeyi ve kültürel mirasın korunmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Hem örgün hem de yaygın eğitimde en önemli bileşenin aile olduğuna dikkati çeken Ökten, "Çünkü öğrenme ailelerle başlar. Yaşam boyu öğrenme, ailelerin günlük yaşamları, alışkanlıkları üzerine düşünmeleri, ortak kararlar alması ve aile birliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar sunuyor. İki tür aile okulumuz var, ilköğretimde başlıyor ortaöğretime kadar devam ediyor. Bu dersler ailelerimizi de yönlendirir, onlara ilham oluyor." ifadelerini kullandı.

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Ökten, çevre farkındalığının kalıcı alışkanlıklar yoluyla artmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- "Sürdürülebilir kalkınma için eğitim önemli"

Prof. Dr. Oğuz ise eğitimin sürdürülebilir barışın temeli olduğunu, ön yargıları önlemenin en temel yolunun eğitimli insanlardan geçtiğini belirtti.

İklim değişikliğinin ne kadar hayati olduğunu, hayatın ilk basamağında öğretmek gerektiğini vurgulayan Ökten, "Dirençli toplumu çocukluk çağında yetiştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim önemli." dedi.

Ekonomist Şebnem Şahin de asıl meselenin insanlara yatırım yapmak, geçim kaynaklarını geliştirmek, geleceklerini şekillendirmeye imkan vermek olduğunu ifade etti.

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Eğitimin bunların temelini oluşturduğunun altını çizen Şahin, çevrenin her gün değiştiğini, yaşam boyu öğrenmenin devam etmesi gerektiğini kaydetti.