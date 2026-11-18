FATİH HEPOKUR - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Dr. İsmail Erkam Tüzgen, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde yerli teknoloji şirketlerinin önemli çözümler geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, çevreci teknolojilerin ekonomik sürdürülebilirlikle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Tüzgen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve araştırma-geliştirme kapasitesi ile iklim teknolojileri alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'de 100'ün üzerinde teknoparkta 10 binden fazla şirketin yerli ve milli teknoloji geliştirdiğini aktaran Tüzgen, bu şirketler arasında yeşil teknolojiler ve çevre teknolojileri üzerine çalışan girişimlerin de bulunduğunu ifade etti.

Dünyada ekonomik büyüme ve teknoloji geliştirme anlayışının çevrenin korunmasını da kapsayacak şekilde değiştiğine işaret eden Tüzgen, "Dünyada artık sadece para kazanma, sadece iş büyütme değil, aynı zamanda çevreyi nasıl koruyarak bunları yapabileceğimiz üzerinde çalıştığımız bir dönemdeyiz." dedi.

COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin hem uluslararası başarı hem de Türkiye'nin iklim alanına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirten Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak yerli teknoloji geliştiren girişimcileri desteklediklerini kaydetti.

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- Bilişim Vadisi'nde şirket sayısının 1000'i aşması hedefleniyor

Bilişim Vadisi bünyesinde girişimcilere yönelik hızlandırma, kuluçka ve uluslararasılaştırma programları yürüttüklerini anlatan Tüzgen, danışmanlık ve mentörlük hizmetleriyle genç girişimcilerin tecrübeli şirketlerle işbirliği yapmalarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

COP31 kapsamında da girişimcilerin geliştirdikleri teknolojileri uluslararası katılımcılara tanıtmalarını amaçladıklarını vurgulayan Tüzgen, "Buraya her üç günde bir yeni girişimcilerimiz geliyor. Her biri kendi çalışmalarını burada misafirlerine anlatıyor, ticarileşme ve yatırım imkanlarını değerlendiriyor." diye konuştu.

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Bilişim Vadisi'nin Gebze'deki merkezinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Azerbaycan'da şubelerinin bulunduğuna dikkati çeken Tüzgen, Atatürk Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kendilerine tahsis edildiğini ve burada teknoloji ile girişimcilik merkezi kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesindeki şirket sayısının 900'e yaklaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'i aşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

İklim teknolojilerinin yalnızca karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalarla sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Tüzgen, enerji verimliliğini artıran, daha az enerji tüketilmesini sağlayan ve yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen teknolojilerin de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını anlattı.

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- "Dönüşümü zihinde yaşamamız lazım"

Türkiye'nin yeşil dönüşümünde ihtiyaç duyulan teknolojik çözümlerin ekonomik açıdan da sürdürülebilir olması gerektiğini kaydeden Tüzgen, çevreci uygulamaların maliyetleri artırmasının ticari açıdan rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Yerli girişimlerin hem verimliliği artıran hem de maliyetleri düşüren teknolojilere odaklanmasının önemine değinen Tüzgen, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'deki girişimlerin başarılı olduğu noktanın, işi kurgularken maliyeti de düşürmeye yönelik teknolojiler geliştirmeleri olduğunu düşünüyorum. Hem maliyeti düşürelim hem daha çevreci olalım anlayışıyla geliştirdikleri teknolojilerin uzun vadede en kalıcı ve dünyaya en fazla yayılacak teknolojiler olduğunu düşünüyorum."

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Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak girişimcileri bu yönde teşvik ettiklerini, yeşil dönüşümün öncelikle zihinsel değişimle başlaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin teknoloji üretebilen bir ülke olduğuna yönelik anlayışın zaman içerisinde güçlendiğini, benzer bir dönüşümün çevreci teknolojiler alanında da yaşanması gerektiğini belirten Tüzgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zihinlerde çevreci teknolojiler geliştirebiliriz, geliştirmeliyiz, artık altyapılarımızı buna uygun kurmalıyız, üretimimizi buna uygun geliştirmeliyiz. Bu dönüşümü zihinde yaşamamız lazım. Sonra bunun hayata geçmesi çok daha kolay olacak. Türkiye'deki 10 binin üzerindeki teknoloji şirketi Türkiye'nin teknolojisini üretiyor. Biz kendi ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretebilecek durumdayız şu anda. Yeter ki önce bu zihinsel dönüşümü geçirelim, sonra da bu konuda istikrarlı olalım."