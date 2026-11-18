GÜLSEM ADAM - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar sadece diplomatik görüşmelerle değil, kültürel ve geleneksel motifleri üzerinde taşıyan kıyafetlerle de iklim değişikliğine dikkati çekmek istiyor.

Birçok katılımcı COP31'e geleneksel yöntemlerle yapılan, kendi ülkelerinin motiflerini taşıyan, tüyler ve pullarla süslenmiş rengarenk kıyafetlerle katıldı.

Senegalli Ouleymatou Kane, AA muhabirine, ülkesinde de giydiği "boubou" adı verilen geleneksel kıyafetle COP31'e katılmayı tercih ettiğini söyledi.

REKLAM

Kane, "Bu kıyafeti iklim değişikliğine dikkati çekmek için giydim çünkü Senegal'de bizler iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet konularına karşı mücadele veriyoruz. Dolayısıyla ben de bu grubun bir parçasıyım, bu yüzden buraya geldim." dedi.

- "Geleneksel elbisemizi burada sergilemek istedim"

Pakistanlı Nazia Zaib, ülkesini temsil etmek için COP31'e katıldığını ifade etti.

COP31'in pek çok kültürün birleştiği bir merkez olduğunu belirten Zaib, şunları anlattı:

"Geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini ve tarzlarını sergileyen pek çok ülkeden ilham aldım. Bu yüzden ben de Pakistan'ın kültürünü ve geleneksel elbisemizi burada sergilemek istedim. Bu kıyafeti geleneklerimizi, önceliklerimizi vurgulamak ve dünyanın küresel bir köy olduğunu göstermek için giydim. Çevre perspektifleri de dahil olmak üzere tüm bunlar için bu platformu sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederim."

REKLAM

Malezyalı Gerald Hovard Siang da iklim zirvesinin insanların gözünü açtığını dile getirerek, "Buraya gelen herkes iklim değişikliğinin dünyamız üzerindeki etkisinin ne olduğunu görebiliyor. Bu durum sadece tek bir ülkeye odaklanmıyor, dünyadaki tüm ülkelerin iklim değişikliği konusunda odaklanmasını sağlıyor. Bu girişimin gayet iyi ve olumlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor"

Malezyalı gruptan Elyanna Lai Yan Yee, iklim değişikliği konusundan tüm toplumların haberdar olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu durum sadece sağlık sorunları değil, birçok farklı alanda büyük etkiler yaratıyor. Bu yüzden dünyadaki bu sorunu çözmek için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de geleneksel kıyafetlerle buraya katılarak bu soruna dikkati çekmek istedik." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yeni Zelanda'dan gelen Makelesi Ngata da Tonga kökenli bir katılımcı olarak zirvede yer aldığını anlattı.

COP31 için Türkiye'de olmanın harika bir deneyim olduğunu belirten Ngata, şunları kaydetti:

"Geleneksel kıyafetimle katıldım, burada farklı pavilyonları gezip iklim değişikliği, iklim adaleti ve iklim direnci hakkındaki farklı oturumları dinleme fırsatı buldum. Yeni Zelanda'da doğmuş ve anne babası Tonga'dan gelen biri olarak, bunun Pasifik halkı için ne anlama geldiğini ilk elden biliyorum. COP31'de bulunarak çok şey öğrendim ve burada olan herkesin de aynı fikirde olduğundan eminim. İnsanlarla etkileşim kurmak, uluslararası dostluklar kurmak ve ülkeleri hakkında bilgi edinmek için harika bir zamandı. Türkiye'de, Antalya'da ve COP31'de bulunduğum için çok mutluyum."