ANTALYA Bilim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Danandeh Mehr, küresel ısınma ile kuraklıkların geçmişe göre daha yıkıcı hale geldiğini belirterek, yağışlar normale dönse bile göllerin ve yer altı sularının eski seviyelerine ulaşmasının yıllar alabildiğini söyledi. Mehr, Antalya için de su krizi uyarısında bulundu.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 'Kuraklık Durumu: Günümüz ve Geçmiş' başlıklı sunum yapan Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Danandeh Mehr, geçmişte yaşanan kuraklıklarla günümüzdeki kuraklıkların nedenlerini ve etkilerini karşılaştırdı. Sunum öncesinde Demirören Haber Ajansı'na