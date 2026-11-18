BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurulan tropikal kelebek bahçesi, yoğun görüşmelerin arasında katılımcılara doğayla iç içe dinlenme imkanı sunuyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi tarafından hazırlanan ve farklı ülkelerden getirilen kelebeklere ev sahipliği yapan alan, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

COP31 kapsamında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi tarafından oluşturulan özel alanda, iklim değişikliği, ekosistem ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Yaklaşık 3 aylık hazırlık sürecinin ardından oluşturulan bahçede, tropikal kelebeklerin doğal yaşam koşullarına uygun sıcaklık ve nem ortamı sağlanıyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen resmi görüşmelere ara veren katılımcılar, kelebek bahçesini ziyaret ederek dinlenme fırsatı buluyor.

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'BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUK'

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde biyolog olarak görev yapan Güler Uluçamlıbel, ziyaretçilerin bahçeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Biz de bu kadar ilgi ve alaka beklemiyorduk. Çok resmi görüşmeler gerçekleşiyor ve bu görüşmelerin molalarında genelde bu alanı kullanıyorlar. Hem yerli hem yabancı ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisi var. Hatta sabah gördüğüm bir ziyaretçiyi gün içerisinde 3-4 kez tekrar görebiliyorum. Bize buranın bir meditasyon, dinlenme yeri ve nefes olduğunu söylüyorlar. Mavi alanın en keyifli yerinin burası olduğunu düşünüyorum" dedi.

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'KELEBEKLER TROPİKAL ÜLKELERDEN GELİYOR'

Bahçenin kelebeklerin doğal yaşam koşullarına uygun şekilde hazırlandığını anlatan Çamlıbel, "Bahçemiz oldukça sıcak ve nemli. Bahçemizi özel kılan da bu durum. Yüzde 80 nem ve 28 derece sıcaklığa sahip. Çünkü bahçemizde bulunan kelebekler tamamen tropikal ülkelerden geliyor. Kenya, Kosta Rika, Filipinler ve Panama gibi ülkelerden getiriliyor. Kelebekler bize üçüncü evreleri olan pupa aşamasında geliyor. Bu aşamada metamorfoz dediğimiz değişim ve dönüşümü tamamlayarak kelebek oluyorlar. Biz de hazır olan kelebekleri bahçeye bırakarak uçuruyoruz" diye konuştu.

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'KELEBEKLER 120 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR'

Kelebeklerin yaşam sürelerine ilişkin yanlış bilinen bilgilere de değinen Güler Çamlıbel, "Kelebeklerin 1 gün yaşadığı söyleniyor. Bu tamamen yanlış bilgi. Doğada kelebekler en kısa 1 hafta, en uzun 1 aya kadar yaşayabiliyor. Bizim bahçemizde ise en uzun yaşayan kelebeğimiz yaklaşık 120 güne kadar yaşayabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KELEBEKLERİN RENKLİ KANATLARINDAN YOLA ÇIKTIK'

Zirvede çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çamlıbel, şöyle konuştu:

"Doğanın en naif canlılarından olan kelebeklerle biz de buradayız. Kelebeğin renkli kanatlarından yola çıkarak iklim, ekosistem ve çevre farkındalığı oluşturmak için yer aldık. COP31 başlamadan önce geldik ve yaklaşık 1 ay boyunca aktif şekilde hem iklimlendirmesini hem de peyzajını kelebeklerin yaşam koşullarına göre ayarladık."