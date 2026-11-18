ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, D-8 ülkelerine sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında ortak hareket etme ve kalıcı iş birlikleri kurma çağrısında bulundu.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen D-8 İklim Eylemi Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumu çerçevesinde, Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Özel Etkinliği düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un açılış konuşmasını yaptığı bakanlar oturumunda, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood da katılımcılara hitap etti. Özel etkinlikte, ülkelerin sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel ekonomi alanındaki iş birliği olanakları ele alındı.

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'SIDIR ATIK, KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISINA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Etkinlikte konuşan Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası boyuta ulaştığını belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde sıfır atık, ulusal bir hareketten küresel bir eylem çağrısına dönüşmüştür. COP31'de bu çağrıyı somut ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek istiyoruz. Daha az atık. Kaynakların daha verimli kullanılması. Daha güçlü toplumlar" dedi.

'TÜM D-8 ÜLKELERİNİ ORTAKLIKLAR KURMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamda yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Ağırbaş, "İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu, Sıfır Atık Bölgeleri ve One Billion Challenge aracılığıyla bu vizyonu günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Tüm D-8 ülkelerini bize katılmaya, deneyimlerini paylaşmaya ve kalıcı ortaklıklar kurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Etkinlikte D-8 ülkelerinin temsilcileri, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki ulusal çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini paylaştı. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve ülkeler arasında uzun vadeli ortaklıkların kurulmasının önemi vurgulandı.