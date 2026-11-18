ANTGİAD'ın Kasım ayı genişletilmiş üye toplantısında Prof. Dr. Acar Baltaş ağırlandı. "Hayatın Hakkını Vermek: Başarılı Bir Hayat mı, Anlamlı Bir Hayat mı?" başlıklı buluşmada başarı, başarının insan hayatına anlam katması, girişimcilik ve toplumsal sorumluluk ele alındı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Kasım ayı genişletilmiş üye toplantısında iş adamlarını ve bilim insanını buluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, hayatın anlamının insanın geride bıraktığı izlerde saklı olduğunu belirtti. Yavaş, "Hayat, çoğu zaman hızına yetişemediğimiz bir yolculuk. İnsan, bu yolculuğun bir yerinde kendisine şu soruyu soruyor: Ben bu dünyada ilerlerken ardımda nasıl bir iz bıraktım? Başarı, insanın kendi hayatında ulaştığı zirvedir. Anlam ise o zirveden başkalarının hayatına uzanabilmektir. Başarı insanı zirveye taşır. İnsanı zirvede yücelten ise vicdanı, erdemi ve insanlığa kattığı değerdir" dedi.

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"Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir milletin yüzyıllarını sığdırdı"

Konuşmasında Atatürk'ün gelecek kuşaklara bıraktığı mirasa da değinen Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir milletin bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyet'i, özgürlüğü ve çağdaşlaşmayı sığdırdı.

Kendi ömrünün çok ötesinde bir geleceği düşündü. Hiç tanımadığı çocukların özgürlüğü, geleceğin bilim insanları ve girişimcileri için çalıştı. Bazı insanlar yaşadıkları çağın bir parçası olur. Bazı insanlar ise yaşadıkları çağın geleceğini değiştirir. Atatürk, bir milletin geleceğine yön veren en büyük bir liderdir" ifadelerini kullandı.

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ATSO başkanlarına kutlama

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar ve ATSO Meclis Başkanı Boğaçhan Göksu'yu kutlayan Yavaş, sivil toplumun önemini vurgulayarak "Bir insan kendi şirketini büyüterek başarılı bir iş insanı olabilir. Yaşadığı kentin geleceğini büyütmek için emek verdiğinde ise başarılarına çok daha büyük bir anlam katar. Antalya'nın yarınlarını, bu kente inanan, bu kent için düşünen ve bu kent için sorumluluk üstlenen insanlar şekillendirecektir" dedi.

COP31 mesajı, "Henüz doğmamış çocukların da bu dünyada hakkı var"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne de değinen Yavaş, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğa dikkat çekerek, "Bizden yüz yıl sonra doğacak çocukların da temiz havaya, içilebilir suya, yeşil ormanlara ve yaşanabilir bir dünyaya hakkı var. COP31'den gelecek kuşakların yaşam hakkını koruyacak güçlü ve somut kararlar çıkmasını diliyoruz. Belki de hayatın en büyük anlamı, gölgesinde hiç oturamayacağımız ağaçları dikebilmektir" şeklinde konuştu.

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"Başarı potansiyeli hayata geçirebilmektir"

Toplantının konuğu Prof. Dr. Acar Baltaş, "Hayatın Hakkını Vermek: Başarılı Bir Hayat mı, Anlamlı Bir Hayat mı?" başlıklı sunumunda başarı, mutluluk ve yaşamın anlamı üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Tüm konukların ilgiyle takip ettiği sunum sonrasında, Baltaş soruları cevaplandırdı. Baltaş'ın çalışmalarında, hayatın hakkını vermenin insanın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmesi ve kendisini aşan bir amaca hizmet etmesi konuları öne çıkıyor. Baltaş'ın yaklaşımında başarı, akademik dereceler, unvanlar ve maddi kazanımların ötesinde ele alınıyor. İnsanın güçlükler karşısındaki dayanıklılığı, sorumluluk alma becerisi ve mücadele azmi, yaşam başarısının önemli unsurları arasında yer alıyor. Psikolojik sağlamlık, öz yeterlilik ve değişen şartlara uyum sağlama becerisi, insanın potansiyelini gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynuyor.

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"Anlamlı hayat, kedini aşan bir amaca hizmet etmektir"

Baltaş'ın yaşamın anlamına ilişkin yaklaşımında, insanın kişisel hedeflerinin ötesine geçerek topluma katkıda bulunması önemli bir yer tutuyor. Başkalarının hayatında olumlu bir değişim oluşturmak, bireysel yetenekleri daha büyük bir amaca yönlendirmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek, yaşamdan alınan tatmini artıran unsurlar arasında değerlendiriliyor. İş hayatındaki başarı kadar aile, sağlık, dayanışma ve kişisel değerler de anlamlı bir yaşamın temel bileşenlerini oluşturuyor. Prof. Dr. Acar Baltaş‘ın akademik bilgi portföyünde yer alan tüm bu yaklaşımlarından özel kesitler sunduğu konuşması tüm konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Programın sonunda ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Prof. Dr. Acar Baltaş'a teşekkür plaketi takdim ederek, bilimsel birikimini iş adamlarıyla buluşturan çalışmalarının önemine değinerek katkıları için teşekkür etti. Toplantı, ANTGİAD üyelerinin ve konukların katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, ATSO Meclis Başkanı Boğaçhan Göksu, YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mustafa Alper Oral, ANTGİAD üyeleri ve davetliler katıldı.