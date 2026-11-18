Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "Yapay Zeka, Robotlar, Yeşil Dönüşüm ve Girişimcilik" paneli düzenlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Mehmet Akın Bulut moderatörlüğünde Vakıf tarafından Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, yeni neslin yalnızca teknolojiyi kullanan kişiler olmaması gerektiğine inandığını, onların aynı zamanda teknolojinin üreticileri olması ve iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak amacıyla projeler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

REKLAM

Bu nedenle T3 Vakfı olarak söz konusu ekosistemi oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Hıdır, bu doğrultuda "Bilim Türkiye" projesiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Bu tür merkezler ve projeler aracılığıyla çocukların teknolojiye, yapay zekaya ve robotiğe yönelik farkındalıkları ve meraklarının artırılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Hıdır, şu an çeşitli ülkelerde 33 bilim merkezinin bulunduğunu dile getirdi.

Hıdır, bu projeyi başka ülkelere de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bilim merkezleri kapsamında tarım teknolojileri, doğa bilimleri ve çevre teknolojileri gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Öğrenciler de bu atölyelere katılarak uygulamalı deneyler gerçekleştiriyor. İkinci aşamada ise çocuklara yalnızca merak aşılamakla yetinmememiz, onları eğitmemiz ve uzun vadeli eğitim imkanları sunmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde öğrencilere iki yıl süren eğitim veriyoruz. Bu eğitimle öğrencilerin mühendislik, robotik ve çeşitli uygulamalı üretim alanlarındaki becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim programı ayrıca nanoteknoloji, malzeme bilimi ve havacılık-uzay gibi alanları da kapsıyor. Öğrenciler bu eğitim kapsamında uzayla ilgili çeşitli sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor."

REKLAM

- "Öğrencilere yönelik girişimcilik programları yürütüyoruz"

Hıdır, çocuklara becerilerini sergileyebilecekleri bir platform da sunmak gerektiğini, bu nedenle TEKNOFEST'in düzenlendiğini söyledi.

TEKNOFEST kapsamında çok sayıda farklı teknoloji yarışması gerçekleştirdiklerini anlatan Hıdır, "Geçen yıl 60'tan fazla farklı yarışma düzenledik ve bunların yaklaşık yüzde 70'i sivil alanlara yönelikti. Bunlar arasında biyoteknoloji, çevre teknolojileri, nükleer enerji teknolojileri ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunlara odaklanan yarışmalar bulunuyor." diye konuştu.

Bu platformda öğrencilerin yalnızca eğitim almakla kalmadığını, aynı zamanda iklimle veya diğer sivil alanlarla ilgili sorunlara çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getiren Hıdır, son aşamada ise bu projeleri ve fikirleri girişimlere dönüştürmek gerektiğinin altını çizdi.

REKLAM

T3 Girişim Merkezi aracılığıyla TEKNOFEST'te finale kalan takımlara veya DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden mezun olan öğrencilere yönelik girişimcilik programları yürüttüklerini belirten Hıdır, ardından bu kişilere eğitim verildiğini ve projelerini hayata geçirebilmeleri için yatırım desteği sağlandığını ifade etti.

Panelde konuşmacı olarak, SunExpress Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Mustafa Eğilmezbilek, Hong Kong Çin Üniversitesinden Dr. Lu Jiaqi ve sürdürülebilirlik ve iklim alanında çalışmalar yürüten girişimci Dennis Pamlin de yer aldı.