Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'da doğalgaz tüketimini daha üst seviyelere çekmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer doğalgazı evine kuramayacak kadar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın evine her şeyi kurarak teslim ediyoruz. Bu çalışmalardan da hiçbir ücret almıyoruz. Şu anda kadar da 510 evimize bu tesisi kurarak devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor. Bu çerçevede alana gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, "Yerel iklim değişikliği çalışmalarımız ve planlamalarımız Türkiye'deki 6 il, pilot il seçilerek devam ediyor. Bizler Akdeniz bölgesinde Isparta ve Antalya olarak pilot il içerisindeyiz. Biz de yerel iklim değişiklikleri açısından olumlu, olumsuz tarafları neler varsa bunun incelemelerini ve araştırmalarını yapıyoruz. Amacımız tüm dünyayı etkileyen bu iklim değişikliklerini normal doğal hayata ve normal zamana dönebilmesi için çalışmalar yapmak. Fakat biz insan olarak bu doğaya neler yapıyoruz, verdiğimiz sera gazı, karbon ayak izini giderebiliyor muyuz bunlarla alakalı çalışmalar yapmak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu çalışmalarda da son yaklaştık. Dünya ölçümlerinde 9 kilometre alan alınırken biz Antalya ve Isparta olarak 3 kilometre alanı dikkate alarak daha kapsamlı ve geniş bilgilendirme içerisindeyiz. Bu durum da dünyada bir ilktir. Buradan çıkan sonuçları da tabii ki biz paylaşıyoruz. Toplantıların da amacı bu zaten. Çıkan sonuçları en iyi şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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"Şehrimizdeki yeşil enerjiyi tamamen çoğaltmaya çalışıyoruz"

COP31 sürecini de değerlendiren Başkan Başdeğirmen, "Şimdiki yaptığımız çalışmalar ileride lafta ve sözde kalmadan eylem haline döndürerek yapılması gereken çalışmalar. Bizler Isparta olarak bir iliz. İl olmamıza rağmen güneş enerji santralini kurduk. Tabii ki bu karbon izini azaltan ve sera gazına azaltan bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Biz her yıl 3 bin ilkokul çocuğumuza bu konularda eğitim veriyoruz. Sıfır atıkta en iyi sonuca ulaşan bir il olmamızdan dolayı da pilot iller içerisindeyiz. Kompost tesisleri kurduk, pazarlardaki sebze ve meyvelerin atıklarını kompost yapıp bir çoğunu hayvanlarımıza mama olarak veriyoruz. Atık biriktirme alanlarımız var, buralardaki gazı biriktirip bu gazdan elektrik üretiyoruz. Atık su tesisimizde de güneş enerji tesisimiz var. Aksu ilçemizden biz merkezimize su getiriyoruz. O getirdiğimiz su üzerinde güneş enerji santrali ve hidroelektirik santrali kuruyoruz. Bu sayede de şehrimizdeki yeşil enerji tamamen çoğaltmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki en önemlilerinden bir tanesi elektrik üretimini fosil yakıtlarından çıkarıp güneş enerjisi ile rüzgar enerjisi ve suyun dökülme enerji ile yapılmasının bütün mücadelesi ve çalışması içerisindeyiz" diye konuştu.

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"Şu anda kadar da 510 evimize bu tesisi kurarak devam ediyoruz"

Isparta olarak yaşanabilir iller sıralamasında uzun süredir ilk 5'in içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Bunun da çok fazla kriterleri var. Hava temizliği açısından geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmada ilk 10 içerisinde ilk sıralarda yer alan bir iliz. Biz artık şehrimizde doğalgaz tüketimini daha üst seviyelere çekmeye çalışıyoruz. Eğer doğalgazı evine kuramayacak kadar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın evine kombi, doğalgaz hattı ve petekleri ücretsiz kurarak teslim ediyoruz. Bu çalışmalardan da hiçbir ücret alamıyoruz. Şu anda kadar da 510 evimize bu tesisi kurarak devam ediyoruz. Bu 510 konut ayda bir ton kömür yaksa ayda 510 ton kömür eder. Yıl boyunca da 4 ton yaktığını düşünün 2 bin ton kömür eder. 2 bin ton kömürün yanarak bizim havamızı kirletmesine mani olmuşuz. Bu çalışmamızı da devam ettireceğiz" dedi.