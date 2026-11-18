Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de hizmet veren sürdürülebilirlik odaklı kuaför, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. Ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmetinin verildiği su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanıldığı kuaför, özellikle kadın erkek yabancı delegeleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Berber Ahmet Kayar, "Ziyaretçilerimizin en çok şaşırdığı konulardan biri hizmetin ücretsiz olması. Nasıl ücretsiz olabildiğini soruyorlar" dedi.

Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı ağırlayan COP31'de ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını tanıtırken, Mavi Bölge'deki delegasyon stantlarının arkasında bulunan kuaför de dikkat çekiyor. Alanda, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ambalajlar ile su ve elektrik tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılıyor. Randevu sistemiyle ücretsiz hizmet sunulan kuaför, toplantı ve oturumlar arasında bakım yaptırmak isteyen katılımcıların uğrak noktalarından biri haline geldi.

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"Her yıl burada olmalı"

Kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Heather Grayson West, "Bence harika, her yıl burada olmalı. Enerji verimliliği sağlayan yeni ürünleri deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel" dedi. Kameron Jashawn Walton ise hizmeti bütün katılımcılara tavsiye ettiğini belirterek, "Bu gerçekten harika bir hizmet. İnsanlar boş zamanlarında, toplantılar ve oturumlar arasında saçlarını yaptırabiliyor. Buraya katılan herkese kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. İsveç'ten gelen Lars adlı katılımcı da "Mola vermek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat. Bence bu aynı zamanda Türk halkının muhteşem misafirperverliğinin de bir göstergesi" diye konuştu.

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Su ve elektrik tasarrufu sağlayan ürünler kullanılıyor

Kuaförde görev yapan Tuğçe Çakır, sürdürülebilirlik kapsamında kullanılan ürünlere ilişkin bilgi vererek, "Burada bulunma amaçlarımızdan biri, yüzde 85'e kadar geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve yeniden doldurulabilen ambalajlarımızı tanıtmak. Bunun yanı sıra salonlarımızda yüzde 69'a kadar su tasarrufu sağlayan Gjosa duş başlıklarını kullanıyoruz. Saç kurutma işlemlerinde ise diğer saç kurutma makinelerine kıyasla yüzde 14 daha az elektrik tüketen AirLight Pro cihazını tercih ediyoruz. L'Oréal Professionnel ve Kadir Alkan iş birliğiyle burada bulunuyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik kapsamında salonlarımızda kullandığımız bu ürünleri ve uygulamaları tanıtmak. İlerleyen süreçte hayata geçirmeyi planladığımız başka projelerimiz de var. Aynı zamanda Türk kuaförlüğünü yabancı misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada ziyaretçilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.

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"Hizmetin ücretsiz olmasına şaşırıyorlar"

Berber Ahmet Kayar ise yabancı katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçoğu böyle bir hizmetle ilk kez karşılaştığını ve çok şaşırdığını söylüyor. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bizi de sevindiriyor. Burada farklı ülkelerden gelen misafirlerimize Türk kültürünü de tanıtma fırsatı buluyoruz. Kendilerine Türk kahvesi ikram ediyor, Türk tıraşı ve anatomik saç kesimi yapıyoruz. Misafirlerimizin memnun ayrılması bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.

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Ağırlıklı olarak yabancı katılımcılara hizmet verdiklerini ifade eden Kayar, "Farklı ülkelerden insanlarla tanışmak, onların yorumlarını dinlemek bizim için ayrı bir deneyim. Burada sunduğumuz hizmetlerin tamamı ücretsiz. Ziyaretçilerimizin en çok şaşırdığı konulardan biri de bu. Hizmetin nasıl ücretsiz olabildiğini soruyorlar. Ücretsiz olduğunu söylediğimizde ise gülümsüyorlar" ifadelerini kullandı.