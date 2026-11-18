Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için uluslararası finansmanın artırılması ve yeşil yatırımlara kaynak sağlanması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Arap Devletleri Ligi: İklim değişikliğine dayanıklı yeşil yatırımlar için finansman seferberliği-maliye bakanları koalisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) başlıklı ortak basın toplantısı düzenlendi.

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Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısı Sitthiroth Rasphone, yaptığı konuşmada, ülkenin iklim hedeflerini gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirterek, bunun için açık ve öngörülebilir finansman mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Rasphone, Laos'un 24 Kasım'da Birleşmiş Milletler'in "En Az Gelişmiş Ülkeler" kategorisinden çıkacağına işaret ederek, "Ancak ticari gerilimlerin, çatışmaların ve enerji krizlerinin küresel ekonomideki koşulları daha da zorlaştırdığı bir dönemde, bu geçişin halkımız açısından sorunsuz gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

Ülkelerinin Paris Anlaşması'na ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine desteğini bir kez daha teyit ettiğini ancak iklim hedeflerinin daha da güçlendirilmesi ve bu hedeflerin hayata geçirilmesi için açık finansman kanallarının oluşturulması gerektiğine değinen Rasphone, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Laos açısından rakamlar oldukça açık. NDC 3.0 kapsamında yaklaşık 20,5 milyar dolarlık finansmana ihtiyacımız var. Bunun yaklaşık dörtte birini ulusal gelir kaynaklarımızdan karşılayabiliyoruz. Geriye kalan 15,5 milyar dolar, yani toplam maliyetin yaklaşık dörtte üçü, büyük ölçüde uluslararası desteğe bağlı. Bu nedenle gelişmiş ülkelere, yeni kolektif nicel iklim finansmanı hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yıllık 300 milyar doların harekete geçirilmesi için açık bir yol haritası ortaya koymaları çağrısında bulunuyoruz."

Rasphone, Uluslararası Transfer Edilen Azaltım Çıktıları (ITMO) olarak bilinen emisyon azaltım sonuçlarının ülkeler arasında aktarılmasıyla iklim hedeflerine ulaşılabildiğine ve Paris Anlaşması'nın 6.4 maddesinin de bu açıdan büyük önem taşıdığına işaret ederek, "6.2 maddesi kapsamındaki işbirliği yaklaşımları, ülkelerin denetimi altında karbon piyasalarının gelişimini hızlandırabilir." diye konuştu.

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Uluslararası ortaklarımızdan bu altyapıların oluşturulması için finansman, teknik yardım ve destek sağlamalarını talep ettiklerini açıklayan Rasphone, "Özel sektöre de gelişmekte olan ülkelerde Paris Anlaşması'nın 6.2 maddesi kapsamındaki karbon piyasalarının hayata geçirilmesine ve işletilmesine katkıda bulunma çağrısı yapıyoruz. 2035'e kadar yıllık 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefine ulaşılması için açık ve somut bir yol haritası oluşturulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Rasphone, dün UNEP ve UNDP tarafından düzenlenen başka bir toplantıda, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin mali imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, 2026-2035 dönemini kapsayan iklim planı ve üçüncü Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC 3.0) uygulanması için gereken yaklaşık 20,5 milyar dolarlık ihtiyacın yalnızca 5,05 milyar dolarlık kısmı için şu ana kadar finansman kaynağının belirlendiğini​​​​​​​ söylemişti.