Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan açıklarında tekne turuna çıkanlar, deniz yüzeyinde gördükleri siyah cismi fark edince cep telefonu ile kaydettiler. İlk etapta ne olduğunu anlayamadıkları cismin su püskürtmesiyle balina olduğunu anlayanlar, neye uğradığını şaşırdı.

Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, geçtiğimiz pazar günü müşterileri ile birlikte Sulu Ada'ya yat turu gerçekleştirdi. Deniz Şeşen, müşterileriyle birlikte Sulu Ada yakınlarına geldiklerinde deniz üzerinde büyükçe siyah bir cisim gördü. Tur teknesindekiler ve balıkçıların fark ettiği cisim havaya su püskürtmeye başlayınca balina olduğunu anladılar. Balina, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.

REKLAM

Balinayı görüntüleyen Şeşen, "Müşterimle birlikte sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Sulu Ada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta deniz altı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonum ile kayıt yaparak sosyal medyamda paylaştım" dedi.