ANTALYA'da düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 kapsamında ilk kez hayata geçirilen resmi sanat programı COPArt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Türkiye'nin mirası' olarak kabul edilip gelecek iklim zirvelerine taşınacak.

COP31'in toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı, aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi işlevi görüyor. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi niteliği taşıyan alanda, COPArt sergisi için 65 bin metrekarelik bölüm ayrıldı. Bu alanda iklim krizi, çevresel kayıplar ve sürdürülebilirlik temalarını ele alan sanat eserleri ziyaretçilerle buluşuyor. Yeşil Bölge'de bulunan 8 bin 100 metrekarelik kapalı sergi alanında ise 1000'in üzerinde eser ve 57 enstalasyon ziyaretçiyle buluşuyor.

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BAKAN KURUM ZİYARET ETTİ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Yeşil Bölge'de COPArt sergi alanını ziyaret etti. COP31 Başkanı Kurum'a, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti. Bakan Kurum, COPArt sergi alanında ulusal ve uluslararası sanatçıların iklim krizi, doğa, çevre ve sürdürülebilirlik temalarını ele aldığı eserleri inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLK KEZ YAPILDI, BM TALİP OLDU

COPArt'ın klasik Türk resmi ve çağdaş sanat kısmının küratörlüğünü Nagihan Özel, sanat yönetmenliğini ve Filistin seçkisinin küratörlüğünü ise Samed Karagöz üstleniyor. COPArt Hub'ın günlük yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Karagöz, UNFCCC'nin COPArt'ı çok beğendiğini, 'Türkiye'nin mirası' olarak gelecek COP'larda (Taraflar Konferansları) devam ettireceğini açıkladı.

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Karagöz, serginin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"COP31'in diyalog, uzlaşı ve aksiyon başlıklarıyla uyumlu 'Hala Mümkün' temasını kullanıyoruz. Burada 5 ana bölümümüz var; Klasik Türk resmi, hat sanatı, Filistin seçkisi, modern ve çağdaş sanat ve dijital seçki. Klasik Türk resmi ve hat sanatında Türkiye'nin geçmişini, kökenini hem Türkiye'den gelen hem de uluslararası ziyaretçilerimize gösterdik. COP'ların tarihine baktığımızda bu kadar kapsamlı bir sergi hiçbir zaman yapılmadı. COPArt markasının artık önümüzdeki COP'larda da devam edeceği UNFCCC tarafından deklare edildi. Günlük 5 bin ziyaretçinin çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyebilirim. COPArt gelecek COP'larda da inşallah yer alacak."

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'GAZZE'DE SOYKIRIM ŞARTLARI HALA DEVAM EDİYOR'

COPArt'ın dikkati çeken bölümlerinden biri de Filistin sanatına ayrılan seçki. Gazze'deki soykırımın uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulmasını amaçlayan eserler, sanatın toplumsal hafızayı canlı tutan gücünü ortaya koyuyor. Seçkide Yusuf Aygeç'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler' başlıklı serisi de yer alıyor. Daha önce Londra ve Ramallah'ta sergilenen çalışma, Filistin'in poster tasarımı geleneğine ve Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerine göndermeler taşıyor. Yakın zamanda hayatını kaybeden Filistinli ressam Süleyman Mansur ile Filistin sanatının önemli isimlerinden Nabil Anani'nin eserlerinin yanı sıra genç kuşaktan sanatçıların çalışmaları da ziyaretçilerle buluşuyor. COPArt Sanat Yönetmeni Karagöz, Gazze'de yaşananların yalnızca bugünün değil, geleceğin de hafızasında tutulması gerektiğine dikkati çekerek, "7 Ekim'den sonra Gazze'de büyük bir soykırım başladı ve hala devam ediyor. Şu anda bombalamalar durmuş gibi görünse de oradaki soykırım koşulları devam ediyor. Sanat dünyasında ya da başka bir alanda, nerede olursak olalım insan olarak görevimiz, Gazze'de yaşananları bir şekilde hatırlatmayı sürdürmek. Buradaki temel amacımız da bu" dedi.

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COPART'TA SANATIN EVRENSEL DİLİ KONUŞUYOR

COPArt Direktörü ve Küratörü Nagihan Özel, serginin seçkisini oluştururken sanatçı başvurularının yanı sıra uluslararası koleksiyonları değerlendirdiklerini de anlatarak, "Uluslararası ölçekte, 'Hala Mümkün' temasına ve anlatmak istediğimiz misyona uygun özel bir seçki hazırladık. Sanatçılarımızla bire bir çalıştık. Galerilerimizden ciddi destek aldık. Türk ve yabancı koleksiyonerlerimizin koleksiyonlarında bulunan eserler arasından önemli bir seçki oluşturduk. Biyoçeşitlilikten su krizine, iklim koşullarının iyileştirilmesinden bozulan habitatların korunmasına, Sıfır Atık'tan savaşlara ve toplumsal göçe kadar pek çok temayı aynı platformda buluşturduk. Çünkü biyoçeşitlilik de habitat kaybı da Sıfır Atık da savaş ve göç de bizim meselemiz. Bunların tamamı, sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası. Amacımız, bütün bu konuları sanatın evrensel diliyle ortak bir zeminde ele almak ve her birine sergide yer vermekti" ifadelerini kullandı.

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ZİYARETÇİLERDEN COPART'A YOĞUN İLGİ

COPArt'ı ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcılar, serginin iklim krizi, çevresel kayıplar ve toplumsal sorunları sanatın evrensel diliyle anlatmasını etkileyici buluyor. Ziyaretçilerden Ecem Ulusoy, serginin kendisinde hem hüzün hem de derin bir etki uyandırdığını belirterek, "Birçok resimde karakterlerin meyvelere, ağaçlara sarıldığını ve aslında şehri, hafızalarını ve anılarını kucaklamaya çalıştıklarını hissettim. Sanat, duyguları ve düşünceleri anlatmanın güçlü bir yolu. Bazen kelimeler bir duyguyu ifade etmede çok yeterli olmuyor ancak bir esere baktığımızda farklı duygular hissedebiliyoruz" sözleriyle sanatın duyguları aktarmadaki gücüne işaret etti.

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Konferansı takip eden Ürdünlü kimya mühendisi Rahmi Rami Eljundi de Türk ve Osmanlı sanat mirasının sergide yer almasını takdir ettiğini belirterek, Filistin seçkisinin çevre ve toprakla kurulan bağa dikkat çektiğini söyledi. Eljundi, "Filistin davasından pek çok sanat eserini sergiliyorsunuz. Orada 1000 ya da 2 bin yıldır var olan çok köklü ağaçlar, özellikle zeytin ağaçları var. Ne yazık ki İsrail bunları söküyor ve çalıyor. Bunu buradaki sanat galerisine bir yansıma olarak taşımak çok güzel" dedi.

ŞEKER AHMET PAŞA'DAN DEVRİM ERBİL'E 'ALTI USTA ALTI İZ'

Türkiye'nin sanat birikimini uluslararası ziyaretçilerle buluşturan yerli sanatçı seçkisinde 'Altı Usta Altı İz' başlıklı sergi öne çıkıyor. Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe'nin eserleri aynı seçkide bir araya geliyor. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalardan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki, Türk resim sanatının farklı dönemlerini ve birikimini ziyaretçilere aktarıyor. Sergi, ilk kez kamuoyuyla buluşan eserleri de içeriyor.

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MUKAVVA ORMANLARINDAN ERİYEN BUZULLARA İKLİM MESAJLARI

Uluslararası sanatçıların eserleri de COPArt'ın önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicuña, Koen Vanmechelen, Joël Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durán, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ve Clarissa Tossin'in çalışmaları insanın doğayla ilişkisini farklı yönleriyle ele alıyor. Eva Jospin'in mukavvadan oluşturduğu ormanlar, Todd Gray'in çevresel adalet temalı anlatıları, Erica Daborn'un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada'nın iklim farkındalığına yönelik çalışmaları ve Zaria Forman'ın eriyen buzulları konu alan eserleri çevresel değişimi sanatın görsel diliyle aktarıyor. NILS-UDO'nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları ise doğanın döngüsüne ve yaşamın devamlılığına dikkat çekiyor.