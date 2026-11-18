İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı David John Maynier ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı David John Maynier ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamındaki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"COP31'de uluslararası temaslarımızı sürdürüyor, iklim eylemi etrafında yeni işbirliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Sayın David John Maynier ile bir araya geldik."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.