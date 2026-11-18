COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı David John Maynier ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamındaki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'de uluslararası temaslarımızı sürdürüyor, iklim eylemi etrafında yeni işbirliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Sayın David John Maynier ile bir araya geldik."