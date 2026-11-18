Antalya'da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Gazipaşa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine trafik güvenliği, siber suçlar, dolandırıcılık, bağımlılık ve kadına yönelik şiddet konularında eğitim verdi.

ALKÜ Gazipaşa Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Seminerde, trafik güvenliği başta olmak üzere siber suçlar, dolandırıcılık, bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Trafik güvenliği konusunda yapılan bilgilendirmede, trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve güvenli sürüşün önemi üzerinde duruldu. Trafikte can ve mal güvenliğinin korunması için sürücülerin ve yayaların dikkat etmesi gereken kurallar dile getirildi.

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Seminer programında öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine de yer verildi.

Siber güvenlik kapsamında kişisel verilerin korunması, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı gibi konular öne çıkarken, telefon, internet, SMS ve e-posta üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasının önemi üzerinde duruldu.

Programın diğer başlıkları arasında uyuşturucu, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele yer aldı. Şiddetin tanınması, korunma yolları ve başvuru mekanizmalarının yanı sıra toplum destekli polislik kapsamında aile içi iletişim, komşuluk ilişkileri, çevre güvenliği ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri de seminerin konuları arasında bulundu.