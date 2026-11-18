BİRİZ ÖZBAKIR - Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şiir Kılkış, mevcut iklim eylemlerinin sürdürülmesi halinde dahi küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşarak 2,8 dereceye ulaşabileceğini, bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrifikasyon başta olmak üzere emisyonları azaltacak uygulamaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılkış, IPCC olarak zirve kapsamında farklı etkinliklerde iklim değişikliğinin etkilerini ve çözüm yollarını gündeme taşıdıklarını belirtti.

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Kentsel alanlarda her yıl 1,7 milyardan fazla insanın aşırı sıcaklara maruz kaldığını ve sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı günlerde insan sağlığını doğrudan etkileyen risklerin arttığını anlatan Kılkış, "Sera gazı salımının azaltılması, küresel sıcaklık seviyelerinin sınırlı tutulması ve bu doğrultuda uygulamaların da artırılması kritik önemde ve ortaya konulan bilimsel bulgularla bu ivmenin güçlenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Son 10 yılın küresel sıcaklık ortalamasının 1,28 dereceye ulaştığı, yıllık sıcaklık değerlerinin ise bu ortalamanın üzerine çıktığı bilgisini paylaşan Kılkış, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin giderek zorlaştığı uyarısında bulundu.

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IPCC'nin önceki değerlendirmelerinde 3,2 derecelik bir ısınma eğiliminin öngörüldüğünü kaydeden Kılkış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atılan adımların ardından mevcut politikaların sürmesi halinde 2,8 gibi bir derece santigratlık bir artışa doğru gidiyoruz ama bu bile Paris Anlaşması'nın içerisinde geçen 1,5 derece santigratın iki misli. Hedefin aşılması durumunda dahi küresel ısınma seviyesinin ne olacağı ve bu seviyede ne kadar kalınacağı önem taşıyor, iklim eylemlerinin hızlandırılması aşımı sınırlandırılabilir."

- "Elektrifikasyon enerji geçişi için önemli bir adım"

2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasının, COP31 Başkanlığı'nın uygulama hedefleri arasında bulunduğunu hatırlatan Kılkış, bu hedefin enerji dönüşümü açısından önemli olduğunu vurguladı.

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Binalar, ulaşım, tarım ve sanayide fosil yakıt kullanımının azaltılarak daha temiz enerji kaynaklarına geçilmesinin emisyonların düşürülmesine katkı sağlayacağını belirten Kılkış, "2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının, güneş enerjisinin, rüzgar enerjisinin kurulu güç anlamında 3 kat artırılması Türkiye için de bir fırsat." diye konuştu.

Mevcut yenilenebilir enerji artış hızının biraz daha yükseltilmesiyle söz konusu hedefe ulaşılabileceği değerlendirmesinde bulunan Kılkış, şunları söyledi:

"Bu eylemi şu an biz her yıl yüzde 15,5'lık bir artışla gidersek 10,6 teravat saate ulaşıyoruz. Biraz daha hızlandırabilirsek 11,2 teravat seviyesine ulaşabiliyoruz ki bu aslında yenilenebilir enerji kurulu gücünün 3 misli artmış olduğu anlamına gelebilir. Yani azıcık daha bir ivmeyle bunu elde etmek mümkün. Elektrifikasyon süreci de bu süreci destekliyor."

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- "Şehirler dönüşümün vazgeçilmez bir unsuru"

Enerji, ulaşım ve sanayinin yanı sıra şehirlerin de iklim eylemlerinde önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Kılkış, şehir planlamasının enerji ve kaynakların verimli kullanılmasında belirleyici olduğunu anlattı.

Kılkış, COP31 kapsamında şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün daha görünür hale geldiğinin ve Dünya Kentsel Forumu ve Dirençli Şehirler Zirvesi'nin ardından bir COP kapsamında ilk kez şehirlerin üst düzey diyalog düzeyinde temsil edildiğinin altını çizdi.

Zirvenin uygulama odaklı yaklaşımının önemine değinen Kılkış, "Antalya'da ne konuşulmuştu ve yıl yıl bunlar nasıl gelişti ve nasıl bir katkı sağlandı? Aslında belki hemen bu önümüzdeki haftalarda COP31'in etkisini görmeyeceğiz ama yıl yıl özellikle uygulama hedeflerinin takip edilmesiyle o gelişmeleri hızlandırılmış ve ivmelendirilmiş bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Kılkış, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin COP31 vizyonunun temelini oluşturduğunu ve ülkemizin Uzun Dönemli İklim Stratejisinde elektrifikasyon ve enerji şebekesinin esnekliğinin artırılması gibi başlıkların yer aldığını ifade etti.