Aramalarda, 1950 güneş gözlüğü ve 1360 saat olmak üzere toplam 3 bin 310 kaçak ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen araçta ve işletmede arama yapıldı.

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