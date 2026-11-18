Manavgat'ta 3 bin 310 kaçak ürün ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1950 kaçak güneş gözlüğü ve 1360 kaçak saat ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1950 kaçak güneş gözlüğü ve 1360 kaçak saat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen araçta ve işletmede arama yapıldı.
Aramalarda, 1950 güneş gözlüğü ve 1360 saat olmak üzere toplam 3 bin 310 kaçak ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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