Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, "Geleneksel Kıyafetli Dünya Bebekleri" sergisine ev sahipliği yapıyor. Koleksiyoner Meltem Dağaşan'ın 2 bin bebekten oluşan 35 yıllık koleksiyonu, 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, dev bir koleksiyona daha ev sahipliği yapıyor. Küratör ve koleksiyoner İdari Mahkemesi Hakimi Meltem Dağaşan'ın 2 bin bebekten oluşan koleksiyon ziyarete açıldı.

"4 kıtadan 2 bin oyuncak bebek"

Koleksiyonerin 35 yıllık birikimi ile oluşturduğu geleneksel kıyafetli bebekler, birbirinden renkli kostüm ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda uzun yıllar farklı ülkelerden toplanan bebeklerin yanı sıra koleksiyonerin taş, kumaş, ahşap ve kil gibi farklı materyallerden el işi olarak yaptığı bebeklerde yer alıyor. Her biri farklı bir coğrafyaya ait özellikleri barından bebekler Güney Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya'ya birçok farklı ülkenin kıyafet ve kültürel öğelerini üzerinde taşıyor. Sergide yer alan geleneksel Türk motifleriyle işlenen bebeklere yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. 31 Ekim'de açılan sergi 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

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"Oyuncak müzesinde farklı bir dünya"

Oyuncak müzesinde dünya bebeklerini Antalyalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Savaş, "Kaleiçi yat limanında yer alan oyuncak müzemizde Meltem Dağaşan hanımın el emeği oyuncaklarından oluşan sergi açtık. Bu sergide yaklaşık 2 bin bebek yer alıyor. Dünyanın farklı kültürlerini bizlere gösteren, farklı ülkelerden gelen ve coğrafyalarını bizlere yansıtan bir koleksiyon. Oyuncak müzemizde bir boyut kapısı gibi bizim içinde bulunduğumuz dünyadan çok daha farklı bir dünyaya kapı aralıyor. Bebeklerini bizlerle Antalyalılarla paylaşan Meltem hanıma, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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"35 yıllık birikimle oluştu"

Dünya bebekleri koleksiyonunu uzun uğraşlar ve emeklerle oluşturduğunu belirten İdare Mahkemesi Hâkimi Küratör ve Koleksiyoner Meltem Dağaşan, "35 yıllık bir emeğim var bu koleksiyonda. Lise son sınıfındayken bir arkadaşım bana hediye olarak Rusya'dan bir bebek getirmişti. O bebekle birlikte benim dünya bebeklerine olan ilgim ve merakım başladı. Uzun bir yolculuğun sonunda bugün binlerce bebekten oluşan bir koleksiyon haline geldi. Büyükşehir Belediyemize oyuncak müzesinde koleksiyonuma ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederim. Tüm Antalyalı vatandaşlarımızı koleksiyonumu görmeye oyuncak müzesine davet ediyorum" şeklinde konuştu.

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"Herkesin görmesi gereken bir yer"

Dünya bebekleri sergisini sosyal medyadan görerek geldiğini söyleyen ziyaretçi Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Şeker Sanatçısı Hilal Kaya Arı, "Oyuncak müzesinde böylesine güzel bir serginin olacağını duydum. Gelmeden önce burada sergilenen bebeklerin fotoğraflarını görmüştüm. Kendim şeker sanatçısıyım burayı ziyaret etmeden önce koleksiyon sahibi Meltem hanımın da bir oyuncağını yapmak burada hediye etmek istedim. Gerçekten hayran kalınacak bir koleksiyon. Her ülkenin kendine özgü kültürel öğeleri gerçekten görülmeye değer. Antalyalıların muhakkak görmesi gereken bir sergi" diye konuştu.