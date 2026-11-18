COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını ele aldık."