İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Edelgeriev ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını ele aldık."
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