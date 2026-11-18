HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya, Mersin ve civarında organik şartlarda üretilen yerli muz, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan misafirlerin beğenisini kazandı.

Organik şartlarda 12 ay boyunca yetiştirilen yerli muz, COP31 kapsamında hem alanda hem de otellerde devlet liderleri başta olmak üzere katılımcılara ikram edildi.

Lezzetiyle öne çıkan yerli muz, başta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olmak üzere devlet başkanlarının, bakanların, bürokratların ve katılımcıların beğenisini topladı.

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- Organik yetiştiriliyor, zamanında hasat ediliyor

Manavgat'ta muz üreticiliği yapan Öncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Öncel, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır muz yetiştirdiklerini ve yaklaşık 300 dekarlık örtü altı alanında 2 bin ton üretim yaptıklarını söyledi.

Yerli muzun ithal muzdan daha lezzetli olduğunu dile getiren Öncel, bunu da daha organik koşullarda üretim yapmalarına bağladı.

İthal muzun 45 günlük yoldan geldiği için nakliye süresince öz suyunu harcadığını anlatan Öncel, yerli muza kıyasla hem lezzet hem de yararlı özellikler bakımından yoksun kaldığını​​​​​​​ ifade etti.

Yerli muzda ise meyve olgunlaştığında hasat yapıldığını belirten Öncel, "Bizim ürünümüz hem doğal hem lezzetli hem de faydaları saymakla bitmez çünkü doğal gübreyle yetiştiriyoruz. Topraklarımızda mineral elementler daha zengin. Ürünün tüketilmesinden bir hafta önce hasat ediyoruz." diye konuştu.

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- "Otellerimiz de yerli muzu tercih ediyor"

Öncel, örtü altında üretim ile iklimi de kontrol edebildiklerini, 12 ay boyunca ürün yetiştirebildiklerini kaydetti.

Ürünlerini sadece iç piyasaya sunduklarını söyleyen Öncel, tüketicilere yerli muzu tercih etmelerini önerdi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de liderlere de yerli muzun ikram edildiğini belirten Öncel, "Devlet görevlilerine, diğer protokol üyelerine bizden çok hediyelik tropik meyve ve muz götürüldü. Otellerimiz de yerli muzu tercih ediyor. Katılımcılar konakladıkları otellerde de Antalya'nın ürünlerini tüketti." diye konuştu.

Muz üreticiliği yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Çavuşoğlu da muzun tropikal iklim bitkisi olduğunu ve buna göre üretim yaptıklarını söyledi.

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Muz üretiminde gece-gündüz, yaz-kış sıcaklıkları farkının çok olmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "16-33 santigrat derece arasında sıcaklık ve yüzde 60-80 arasında nem isteyen bir bitkidir. Bunun yanında organik maddece zengin geçirgen bir toprak yapısını seven bir üründür. Antalya buna elverişli bir iklime sahip." dedi.

Çavuşoğlu, yerli muz ile ithal muzu yiyenlerin arasındaki farkı çok rahat fark edebildiğini kaydetti.