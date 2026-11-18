Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 iklim zirvesi kapsamında G2 Dirençli Şehirler Çadırı'nda düzenlediği paneller aralıksız devam ediyor. Panellerde şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi, iklim adaptasyonu, şehirlerin altyapı dönüşümü ortak akıl ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 Yeşil Bölge'de ev sahipliği yaptığı paneller akademisyenler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor. İklim değişikliğinin etkilerine karşı değişen şehircilik uygulamalarının ve mücadele yöntemlerinin farklı başlıklar altında konuşulduğu oturumlara ilgi yoğun oluyor.

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"Paneller alanında uzman isimler katılıyor"

Alanında uzman isimlerin yer aldığı panellerde şehirlerde dijital su yönetimi, akıllı altyapı, taşkınlar, kurakçıl peyzaj ve çim uygulamaları, biyoçeşitlilik, enerji yurttaşlığı, dijital iklim teknolojileri, sürdürülebilir ulaşım, değişen iklim etkileri, aşırı sıcaklara karşı direnç ve yerel iklim çözümlerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Oturumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin örnek proje ve uygulamaları da görsel sunumlar eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

"İklim değişikliğine karşı değişen şehircilik uygulamaları"

İklim değişikliği etkilerine yönelik yerel çözümlerden küresel sistemlere uzanan dönüşümlerin konuşulduğu panellerde, yeni şehircilik altyapıları, dönüşümler ve geliştirilen iklim çözümleri uygulamaları değerlendirildi. Kentlerin iklim değişikliğine adaptasyonunu sağlamak ve direncini arttırmak amacıyla yangın, sel, taşkın ve kuraklık başta olmak üzere birçok başlık altında alınabilecek tedbirlere yönelik fikirler görseller paylaşılarak tartışıldı.

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"Risklere karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu"

Verimli su kullanımı, enerji tasarrufu, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, kurakçıl peyzaj uygulamalarında yenilikler ve toplu ulaşımda akıllı ve çevreci dönüşümlerde panel oturumlarında konuşuldu. Antalya'nın iklim risklerinin bilimsel veriler ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belirlenmesi, iklim değişikliğinin kent üzerindeki etkilerinin haritalandırılması ve risklere karşı alınabilecek önlemler de ele alındı. Oturumlarda bilimsel çalışmaların yerel iklim politikalarına ve uygulamalara dönüştürülmesi, mevcut iklim çözümlerinin yaygınlaştırılmasında etkili olan yöntemler, karşılaşılan zorluklar ve değişmesi gereken yaklaşımlar üzerinde duruldu.

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Büyükşehir'in örnek çalışmaları anlatıldı

Paneller boyunca iklim değişikliği mücadeleleri ve kaynakların verimli kullanılması başlıkları altında Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da uyguladığı örnek proje ve uygulamalarda tanıtıldı. Bu proje ve uygulamalar arasında yer alan ASAT Dijital Su Yönetimi ve Akıllı Altyapı Ekosistemi, SCADA ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) verilerini entegresi, modern tarımsal sulama sistemleri, geri dönüşüm, itfaiye yapılanması ve GES başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı uluslararası platformda tanıtıldı.