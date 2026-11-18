Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panelde, Yörük kültürünün yaşam anlayışının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı ele alındı.

Mavi Alan Perge Salonu'ndaki "Toroslar'dan Küresel İklim Eylemine: İklim Dirençliliği İçin Yörük Bilgeliği" başlıklı panelde, geleneksel Yörük yaşam biçiminin doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Duman, panelde yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün, sürdürülebilirliği bir kavram olarak değil, bir yaşam biçimi olarak asırlardır uyguladığını söyledi.

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Geleneksel Yörük yaşamında atık kavramına rastlamanın zor olduğunu belirten Duman, "Çünkü yeniden kullanım, tasarruf, onarım ve israftan kaçınmak, günlük hayatın doğal bir parçasıdır." dedi.

Yörüklerin kullandığı eşyaların ahşap, deri, yün, kıl ve dokuma gibi doğal malzemelerden oluştuğunu aktaran Duman, doğayla uyumlu yaşam biçiminin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Yörük kültürünün yalnızca folklorik bir miras olarak görülmemesi gerektiğini belirten Duman, "Yörük kültürü, tabiatın yaşayan ekolojik arşividir. Bu hafızayı korumak, doğanın bilgisini geleceğe taşımaktır. Bizim amacımız, geçmişin yaşam biçimini birebir tekrarlamak değil, o yaşam biçiminin arkasındaki ekolojik zekayı, felsefeyi ve doğa bilincini insanlığa kazandırmaktır." diye konuştu.

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Duman, Yörüklerin geçmişten gelen bilgi birikiminin çevresel sorunlara çözüm sunabileceğine dikkati çekti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da Yörük yaşamının doğayla kurduğu ilişkiye değindi.

Toroslar'da şekillenen Yörük kültürünün doğadaki tüm canlılara saygıyı esas aldığını kaydeden Taş, geleneksel yaşam biçiminde insanların doğanın sahibi değil, bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti.

Taş, Yörüklerin yaşam kültüründe hayvanlara, bitkilere ve doğal yaşama zarar vermeden var olma anlayışının öne çıktığını dile getirdi.

Panelde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı ve Yörük İl Beyi Bilal Köleoğlu da konuşma yaptı.