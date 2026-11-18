Telefonla aradıkları kadını 3,3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde telefonla aradıkları Sultan Tepe'yi (78) banka hesabının ele geçirildiği yalanıyla yaklaşık 3,3 milyon lirasını dolandıran 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde telefonla aradıkları Sultan Tepe'yi (78) banka hesabının ele geçirildiği yalanıyla yaklaşık 3,3 milyon lirasını dolandıran 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Gazipaşa'ya bağlı Macar Mahallesi'nde yaşayan Sultan Tepe'yi telefonla arayan şüpheliler, banka hesabının ele geçirildiği yalanıyla hesabındaki parayı çekip kendilerine vermelerini istedi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle bankadan 60 bin avroyu (yaklaşık 3,3 milyon lira) çeken Sultan Tepe, evine gelen maskeli bir kişiye teslim etti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Parayı teslim ettiği şüphelilerin kendisiyle iletişim kurmaya devam etmesi üzerine Sultan Tepe şikayetçi oldu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E.M. ve İ.R. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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