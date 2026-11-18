Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), daha önce kabul edilen iklim taahhütlerinin somut adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AB Komisyonunun gerçekleştirdiği basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve 27 AB üyesi ülkenin zirvedeki iklim hedefleri konusunda aynı çizgide olduklarını söyledi.

Hoekstra, COP31'in öncelikle mevcut taahhütlerin yerine getirilmesine ve uygulamaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Değerlendirmemize göre strateji konusunda oldukça ilerideyiz ancak somut etki yaratma, taahhütleri yerine getirme ve uygulama konusunda geride kalıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse, daha fazla ilerleme kaydetmemiz gereken alanlar bunlar." dedi.

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Son 24 saatte yürütülen diplomatik temaslara ilişkin bilgi veren Hoekstra, En Az Gelişmiş Ülkeler Grubu (LDC), Latin Amerika ve Karayipler Bağımsız İttifakı (AILAC), Çin ve Güney Kore ile olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hoekstra, Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS) ve Güney Afrika temsilcileriyle de yapıcı görüşmeler yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi konusunda dünyanın birlik içinde hareket etmeyi sürdürmesi kritik önem taşıyor. Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç bu. Üstelik söz konusu taahhütler yalnızca bize veya AB’ye ait değil. Açıkçası bunlar, bütün ülkelerin daha önce kabul ettiği taahhütler. Dolayısıyla bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamalıyız. Bunlar arasında fosil yakıtlardan uzaklaşılması, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin artırılması yer alıyor. Daha önce verilen bütün bu önemli sözlerin ve varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle mevcut ivmeyi korumalıyız."

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- "Dünyanın artık daha fazla açıklamaya değil, somut adımlara ihtiyacı var"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Lidia Pereira da COP31'in iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirildiği bir zirve olması gerektiğini belirterek, "Dünyanın artık daha fazla açıklamaya değil, somut adımlara, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara ihtiyacı var." diye konuştu.

Pereira, Paris Anlaşması'nın üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret ederek, artık asıl meselenin enerji dönüşümünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, bu dönüşümün ne kadar hızlı ilerleyeceği ve insanlara ve işletmelere nasıl fayda sağlayacağı olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın karbonsuzlaşma sürecini ekonomik büyüme ve rekabet gücü açısından bir fırsata dönüştürebileceğini vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:

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"Ekonomik büyümeyi, verimliliği ve refahı gezegenimizin sınırlarıyla uyumlu hale getirmeliyiz. Avrupa, karbonsuzlaşmayı ekonomik büyümenin ve rekabet gücünün itici unsurlarından biri haline getirmek için önemli bir fırsata sahip. Ayrıca bütün ülkelerin aynı hızda ilerleyemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle finansman, teknoloji ve ortaklıklar büyük önem taşıyor."

- "Verilen sözlerin yerine getirilmesi konusunda kendimiz dahil herkesten hesap soracağız"

Pereira, elektrifikasyon ve temiz enerjinin iklim hedeflerinin yanı sıra ülkelerin sanayi politikaları ve enerji güvenliği açısından da önem taşıdığına dikkati çekerek, "Çin ve Brezilya dahil büyük ekonomilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, elektrifikasyon ve temiz enerjiye yönelik ciddi bir ilgi olduğunu gördük. Bu ülkeler, söz konusu alanları yalnızca iklim politikasının bir parçası olarak değil, aynı zamanda sanayi stratejisi ve enerji güvenliği açısından da değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Parlamentosunun AB'nin yasama süreçlerindeki rolüne işaret eden Pereira, "Avrupa Parlamentosunun onayı olmadan hiçbir uluslararası anlaşma sonuçlandırılamaz. Dolayısıyla burada verilen sözlerin yerine getirilmesi konusunda kendimiz dahil herkesten hesap soracağız." dedi.

Temiz enerjinin aynı zamanda enerji bağımsızlığı ve uygun maliyetli enerjiye erişim açısından önem taşıdığını vurgulayan Pereira, "Ortaklarımıza mesajımız basit, artık sözlerden somut uygulamalara geçelim." değerlendirmesinde bulundu.