COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi Prof. Dr. Halil Hasar, "COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un öncülüğünde Antalya’dan dünyaya uygulama odaklı, kalıcı bir miras bırakacağız" dedi.

COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye’nin küresel iklim diplomasisindeki köprü rolünü, zirvenin önceliklerini ve müzakerelerden beklenen sonuçları değerlendirdi. Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü rolü üstlendiğini belirten Hasar, Türk diplomasisinin temel yaklaşımının tüm tarafların görüşlerini dikkate alan, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir müzakere ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti. Hasar, "Türkiye’nin diplomasi geleneği, masada herkesin sesini duyurabildiği, kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir ortam kurmaktır. Antalya’da yaptığımız tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

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"Antalya’dan dünyaya uygulama odaklı bir miras bırakacağız"

COP31’in başarısının yalnızca alınan kararlarla değil, bu kararların sahada oluşturacağı somut sonuçlarla ölçüleceğini vurgulayan Hasar, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde diyaloğu güçlendiren, uzlaşıyı kolaylaştıran ve iklim eylemini hızlandıran bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Paris Anlaşması’nın ikinci on yılına girilirken mevcut taahhütlerin hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Hasar, "Dünyanın yeni vaatlere değil, verilen sözlerin yerine getirilmesine ihtiyacı var. COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un öncülüğünde Antalya’dan dünyaya uygulama odaklı, kalıcı bir miras bırakacağız. Antalya’nın mirasını tek kelimeyle özetliyoruz: Uygulama" dedi.

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Hasar, COP31’in yalnızca müzakere kararlarıyla değil, 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ve Sıfır Atık gibi somut girişimlerle de kalıcı bir miras bırakmayı hedeflediğini belirtti.

"2035 yılına kadar küresel elektrifikasyonun payını yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz"

COP31 Eylem Gündemi kapsamında elektrifikasyon, iklim dirençliliği, yeşil sanayileşme, sıfır atık ve iklim finansmanına erişimin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını ifade eden Hasar, bu alanlarda somut ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeye odaklandıklarını söyledi. Eylem Gündemi’nin öne çıkan girişimlerinden "35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü" ile elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Hasar, elektrifikasyonun yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi yatırımlarıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Hasar, bu dönüşümün sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra enerji güvenliğinin güçlendirilmesine ve ekonomilerin fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hâle gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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İklim finansmanına erişimde yeni mekanizma: "BRIDGE"

COP31’in önemli girişimlerinden biri olan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) hakkında bilgi veren Hasar, mekanizmanın özellikle gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişiminde karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirildiğini belirtti. BRIDGE’in yeni bir finansman fonu olmadığını vurgulayan Hasar, mekanizmanın ülkelerin ulusal katkı beyanları ve uyum planlarında yer alan projeleri mevcut finansman kaynaklarıyla buluşturacağını ifade etti. Hasar, "Yeşil İklim Fonu, kalkınma bankaları ve özel sermaye kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak mekanizma, aynı zamanda proje hazırlığı ve kapasite geliştirme süreçlerine de destek sağlayacak" dedi.

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Hasar, mekanizmanın temel amacının iklim hedeflerini finansmana erişebilen ve uygulanabilir projelere dönüştürmek olduğunu kaydetti.

"Sıfır atık, küresel iklim mücadelesinin ortak dili hâline geldi"

Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketinin Türkiye’den dünyaya yayılan önemli bir çevre girişimi olduğunu belirten Hasar, Sıfır Atık yaklaşımının COP31 Eylem Gündemi’nin öncelikli başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Sıfır Atık girişiminin küresel atık miktarındaki artışın 2035 yılına kadar yarıya indirilmesi hedefiyle somut bir çerçeveye kavuştuğunu ifade eden Hasar, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Atık sektörünün insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık beşte birinden sorumlu olduğuna dikkat çeken Hasar, organik atıkların azaltılması, geri kazanımın artırılması, depolama gazının yakalanması ve gıda israfının önlenmesi yoluyla önemli emisyon azaltımları sağlanabileceğini belirtti.