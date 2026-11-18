Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanı çıkışında iki kardeşi bıçak zoruyla darp ederek cep telefonlarını gasp ettikleri ve sözde borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Kasım gecesi Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanı sahibi ve çalışanları, Y.Ç. (32) ile kardeşi M.Ç.'yi (31) başka bir eğlence mekanının çıkışında yakalayarak takibe aldı. İki kardeşi bıçak zoruyla darbeden şüphelilerin, 40 bin lira olan hesaplarının 70 bin liraya yükseldiğini öne sürerek para tahsil etmeye çalıştıkları iddia edildi. Şüphelilerin yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve kardeşlerin cep telefonlarını gasp ettiği öne sürüldü.

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İş yerinden silah ve mermiler çıktı

Kardeşlerin şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi C.D. (24) ile çalışanlar O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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3 şüpheli cezaevine gönderildi

Adliyedeki işlemlerinin ardından iş yeri sahibi C.D. ile F.I. ve E.K. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. F.G.Ü. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.Y.'nin (21) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.