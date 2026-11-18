Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kardeşe hesap ödemedikleri gerekçesiyle bıçak çekip darbederek, cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen eğlence mekanı sahibi Cenk Durgut (24) ve 4 çalışanı, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Cenk Durgut, Furkan Işık (25) ve Ege Kayıkçı (25) çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. O.A. ve F.G.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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