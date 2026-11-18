BİRİZ ÖZBAKIR - Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Programı Koordinatörü Prof. Dr. Ümit Şahin, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk taslak sonuç metnindeki fosil yakıtlardan uzaklaşma, elektrifikasyon, bilim ve 1,5 derece hedefi gibi iddialı başlıkların final metninde korunmasının, zirveden güçlü bir karar çıkması açısından kritik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şahin, Türkiye ve Avustralya'nın zirve öncesinde çerçeve karar hazırlayacaklarını açıklamalarının güçlü bir sonuç ortaya çıkması ihtimalini artırdığını ancak taslağın kapsamlı içeriğinin uzlaşmayı zorlaştırabileceğini belirtti.

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Çerçeve kararların her iklim zirvesinde alınmasının zorunlu olmadığını, bu kararlar aracılığıyla normal müzakere gündeminde yer almayan elektrifikasyon gibi başlıkların da ele alınabildiğini kaydeden Şahin, "Eğer bu çerçeve karar güçlü bir şekilde çıkarsa, taslak çok fazla budanmazsa, çünkü taslak iyi, o zaman buradan güçlü bir karar sonuç çıkması ihtimal dahilinde. Türkiye ve Avustralya, çerçeve karar hazırlayacaklarını önceden açıklayarak güçlü bir karar çıkmasını güvence altına almaya çalıştı. Bana sorarsanız iyi oldu çünkü bu aynı zamanda buranın güçlü bir COP kararı çıkartma ihtimalinin ortaya çıkmasına neden oldu." diye konuştu.

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- Taslak metni kısaltma sırasında taslağın güçlü yönleri korunmalı

Taslak metinde fosil yakıtlardan uzaklaşma, elektrifikasyon, 1,5 derece hedefi ve bilimin karar alma süreçlerindeki rolü gibi başlıklara yer verildiğini ancak metnin bu haliyle nihai karara dönüşmesinin mümkün olmadığını ifade eden Şahin, bu başlıkların nihai metinden çıkarılması riskine dikkati çekti.

Şahin, "Müzakereler kritik aşamaya girdi. Şu anda çerçeve karar açısından yapılması gereken, mümkün olduğu kadar bu ilk taslaktaki güçlü yönleri korumak, bunun için de Türkiye ve Avustralya'ya büyük görev düşüyor." dedi.

İkinci taslak metnin ilk metindeki bazı unsurların çıkarılmasıyla oluşturulabileceğini ancak bunun, içeriğin korunarak sadeleştirilmesi şeklinde yapılması gerektiği yorumunda bulunan Şahin, "En güçlü yönlerin budanması şeklinde bir kısaltma olursa ve cuma ya da cumartesi günü yayımlanacak olan asıl karar eğer fosil yakıtları, elektrifikasyonu, bilimi ve 1,5 derecenin aşıldığını içermeyecek kadar içi boş bir hale gelirse, çerçeve kararda başarısız olma riski ortaya çıkar." değerlendirmesini paylaştı.

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COP31'de çerçeve kararın yanı sıra adil geçiş mekanizması, azaltım çalışma programının devamı, iklim finansmanı çalışma programı ve ikinci Küresel Durum Değerlendirmesi sürecinin başlatılması gibi müzakere başlıklarının da güçlü sonuçlarla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Şahin, gelişmekte olan ülkelerin hakkaniyet ve finansman konusundaki beklentilerinin de sonuç metninde karşılık bulmasının önemine işaret etti.

Şahin, "Benim önem verdiğim şey, bu dediğim noktaları içeren ve tabii hakkaniyet gibi finansman gibi gelişmekte olan ülkelerin de hassas olduğu konuları da içeren bir sonuç metninin tabii kısa olacak ama eksiksiz ve tavizsiz bir şekilde çıkması. Benim beklentim de aslında buradaki herkesin de beklentisi bu." sözlerini sarf etti.

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- "Ev sahibi ülkenin iddialı olması her zaman doğru olandır"

COP31 eylem gündeminde okyanusların ele alınmasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Şahin, elektrifikasyon taahhüdüne destek veren ülke sayısının 75’e ulaştığını, bu taahhüdün daha fazla ülke tarafından desteklenmesi halinde güçlü bir sonuç ortaya çıkabileceğini söyledi.

Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu iddialı yaklaşımın ulusal enerji politikalarına da yansıması gerektiğini dile getiren Şahin, "Özellikle ev sahibi ve başkan olan ülkenin yukarıdan açmadan pazarlığı ve daha iddialı hedeflerle ya da daha iddialı kararları öngörerek ortaya çıkmadan başladığı bir yerden iyi bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. O yüzden ev sahibi ülkenin iddialı olması her zaman doğru olandır. Umarım sonuç verir tabii." şeklinde konuştu.

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- "Bu COP çok önemli bir COP"

COP31'in uluslararası siyasi gelişmeler ve enerji krizi nedeniyle önemli bir döneme denk geldiğini belirten Şahin, fosil yakıtların geleceğine ilişkin tartışmaların iklim dışındaki gelişmelerle de hız kazandığından bahsetti.

Şahin, "Hiç kimse beklemiyordu böyle olacağını ama bu seneki COP çok önemli bir COP. Enerji krizi nedeniyle petrol fiyatlarının artması gibi nedenlerle fosil yakıtların aslında geleceğinin olmadığı anlaşıldıktan sonra, iklim dışı nedenlerle anlaşıldıktan sonra yapılan ilk COP bu." dedi.

COP31'den güçlü fosil yakıtlardan çıkış hedefi, elektrifikasyon, bilim vurgusu, adil geçiş mekanizması ve gelişmekte olan ülkelerin finansman taleplerini karşılayan sonuçlar çıkması halinde zirvenin çok taraflı işbirliği açısından önemli kazanımlar sağlayabileceğini dile getiren Şahin, müzakerelerin tamamlanması için önlerinde birkaç gün daha bulunduğunu ve görüşmelerin uzamasının olası olduğunu kaydetti.