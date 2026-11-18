Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı toplumsal dirençliliğin artırılması çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31'de Avrupa Birliği "Daha Dirençli Bir Dünyaya Doğru: Küresel İklim Eylemi Bağlamında AB Çerçevesi" başlıklı panel düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiseri Wopke Hoekstra, paneldeki konuşmasında, iklim değişikliğinin artık gelecekte ortaya çıkabilecek bir tehdit olmadığını ve etkilerinin bugün açıkça hissedildiğini belirterek, emisyon azaltımının tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

REKLAM

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra nükleer enerjinin yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Hoekstra, "Azaltım konusunda çabalarımızı iki, üç, hatta dört katına çıkarmalıyız. Çünkü nihayetinde bizi kurtaracak tek şey emisyonların azaltılması." dedi.

Hoekstra, Avrupa'da son yaz döneminde orman yangınları nedeniyle Lüksemburg'un yaklaşık iki katı büyüklüğünde alanın kaybedildiğini, 35 binden fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ekonomik zararın 100 milyar avroyu aştığını aktardı.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıkların artırılması gerektiğini vurgulayan Hoekstra, "Köprüler, yeni konutlar ve kentsel gelişim projeleri planlanırken bilimin ortaya koyduğu iklim senaryolarını politikalarımızın temel unsuru haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Hoekstra, Avrupa'da iklim kaynaklı risklere karşı yeterli sigorta güvencesine sahip kişilerin oranının yalnızca yüzde 25 olduğunu belirterek, yangınlarla mücadelede itfaiye ekiplerinin, uçakların ve helikopterlerin sayısının artırılması, aşırı sıcaklara karşı kentlerde hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti.

İklim değişikliğine uyum ve dirençlilik çalışmalarının uluslararası işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Hoekstra, farklı bölgelerdeki ülkelerle deneyim paylaşımına açık olduklarını dile getirdi.

- Küresel ısınmanın hızı son 15 yılda yaklaşık üç katına çıktı

Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Johan Rockström de küresel ısınmanın hızlandığına dikkati çekerek, 1950'den 2010'lu yıllara kadar on yılda ortalama 0,1 derece olan sıcaklık artışının son 15 yılda yaklaşık 0,3 dereceye yükseldiğini bildirdi.

REKLAM

Bu hızlanmanın yalnızca sera gazı emisyonlarıyla açıklanamayacağını belirten Rockström, buzulların daha hızlı erimesi, ormanların karbon tutma kapasitesinin azalması ve su döngüsündeki değişimlerin de ısınmayı artıran etkenler arasında bulunduğunu ifade etti.

Rockström, "Gezegen, neden olduğumuz enerji dengesizliğini tamponlama kapasitesini kaybettiğinin ilk işaretlerini gösteriyor. Bu da tehlikeden uzaklaşmak için atmamız gereken adımların hızını daha da artırmamız gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Mevcut politikaların devam etmesi halinde yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışının 3 dereceye ulaşabileceği uyarısında bulunan Rockström, ısınmanın önce 1,7-1,8 derece seviyelerinde zirveye ulaşmasını, ardından yüzyıl sonunda yeniden 1,5 dereceye düşürülmesini öngören senaryoların uygulanabileceğini söyledi.

REKLAM

Rockström, bu hedef doğrultusunda fosil yakıtlardan çıkışın hızlandırılması, karasal ve okyanus ekosistemlerinin karbon tutma kapasitesinin güçlendirilmesi ve atmosferden karbon giderimine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Bilimsel verilerin iklim politikalarının temelini oluşturması gerektiğini vurgulayan Rockström, "Önceliğimiz bilimi savunmak olmalı. Fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmak ve tehlikelerden kaçınmak için zaten elimizde yeterli bilimsel veri var." değerlendirmesinde bulundu.