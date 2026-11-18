Aksu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitime; atık toplama ve çevre temizliği çalışmalarında görevli personelin yanı sıra Temizlik İşleri Müdürü ve temizlik şefleri katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şaziye Karagöz tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde, temizlik hizmetlerinde güvenli çalışma şartlarının önemi, çalışma alanlarında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

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Güvenli çalışma yöntemleri anlatıldı

Personelin çalışma sırasında karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde; kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli çalışma yöntemleri ve teknik cihazların doğru kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Özellikle hareketli araçların bulunduğu yoğun çalışma alanlarında personel güvenliğinin önemine dikkat çekilerek, güvenlik kurallarına uymanın oluşabilecek riskleri büyük ölçüde önleyeceği vurgulandı.

Araç ve ekipmanların kullanımı gösterildi

Eğitimin ikinci bölümünde ise çöp toplama araçları ve ekipmanlarının güvenli kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Araçların manevra süreçleri, atık toplama sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve acil durumlara müdahale yöntemleri anlatıldı.