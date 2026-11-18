Antalya Valiliği'nden acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama
Bomba ihbarı nedeniyle Antalya Havalimanı'na acil iniş yapan Rus yolcu uçağı ile ilgili Antalya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Bomba ihbarı nedeniyle Antalya Havalimanı’na acil iniş yapan Rus yolcu uçağı ile ilgili Antalya Valiliği’nden yapılan resmi açıklamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Antalya Havalimanı’na bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapan Azimuth Airlines’a ait uçakla ilgili Antalya Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya havayolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody Antalya seferini yapan yolcu uçağına yönelik patlayıcı madde ihbarı yapılmıştır. Antalya Havalimanı’na iniş yapan uçağa uzman ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiş; uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Patlayıcı madde uzmanlarının uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış, ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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