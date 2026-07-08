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        Antalya Büyükşehir Belediyesi aşure ikramını sürdürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramlarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi aşure ikramını sürdürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramlarına devam etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının arttığı muharrem ayında aşure ikramlarını sürdürdü.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler, Antalya merkez ve ilçelerinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

        Kepez ilçesindeki ÖzdilekPark AVM önünde başlayan aşure ikramı, daha sonra Muratpaşa Işıklar Eski Kapalı Spor Salonu önünde devam etti. İlçelerde de gerçekleştirilen aşure dağıtımlarına Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Antalya’nın dört bir yanında yaşattıklarını bildirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziyneti Kavlak ise bu tür etkinliklerde bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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