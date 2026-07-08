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        "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü" geleneksel hale getirilecek

        Şahinler Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Şahinler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Şahin, ilki Almanya'da düzenlenen törenle verilen "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü"nü geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:30 Güncelleme:
        "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü" geleneksel hale getirilecek

        Şahinler Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Şahinler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Şahin, ilki Almanya'da düzenlenen törenle verilen "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü"nü geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Akın Şahin, yaptığı açıklamada, ödülün ilk kez Almanya'nın eski Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Başbakanı Armin Laschet'e takdim edildiğini belirtti.

        "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü"nün, eğitime, toplumsal uyum ve entegrasyon süreçlerine sağladığı olağanüstü katkılarından dolayı Armin Laschet'e takdim edildiğini aktaran Şahin, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü bağlara dikkati çekti.

        Armin Laschet ile babası Kemal Şahin'in 30 yıl önce Aachen'da tanıştığını ve o zamandan beri dostane ilişkilerin halen devam ettiğini anlatan Şahin, "Laschet, Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi. Birlikte birçok siyasi ve sosyal sorumluluk projesinde uyum içinde iki ülke arasında köprü oldular. Kemal Şahin'in ATİAD başkanı olduğu dönemde heyet olarak kurdukları temaslar sonuç verdi ve 1995'te Türkiye Gümrük Birliği'ne kabul edildi." ifadelerini kullandı.

        Akın Şahin, babası Kemal Şahin'in Türk ve Alman akademisyenlerden oluşan TD-Plattformu'nu kurduğunu belirterek, Armin Laschet'in de platformun Danışma Kurulu üyeleri arasında yer aldığını ifade etti.

        Laschet'in Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile ve Entegrasyon Bakanlığı ile eyalet başbakanlığı dönemlerinde farklı kültürlerden insanların eşit fırsatlara sahip olması yönünde çalışmalar yürüttüğünü aktaran Şahin, göçmenlerin Alman toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğuna yönelik yaklaşımını da vurguladı.

        Kemal Şahin'in Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere katkılarına da değinen Akın Şahin, babasına 2000 yılında ihracat, istihdam ve ekonomiye katkılarından dolayı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verildiğini hatırlattı.

        Şahin, Kemal Şahin'in 2014 yılında ise Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere katkıları nedeniyle dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından "1. Sınıf Liyakat Nişanı" ile ödüllendirildiğini kaydetti.

        "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü"nün ilki, eski NRW Eyalet Başbakanı Laschet'e, 4 Temmuz'da Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen törenle verilmişti.

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