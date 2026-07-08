Antalya'daki tarihi Kaleiçi bölgesinin geleceği zirvede ele alındı

Antalya'da, Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi bölgesinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği "Kaleiçi Zirvesi" yapıldı.



Vali Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, göreve geldiğinde inceleme fırsatı bulduğu Kaleiçi'nin kendisini pozitif anlamda çok etkilediğini söyledi.



Kaleiçi'nin deniz manzarası, sokakları, tarihi binaları ve limanıyla çok etkileyici bir yer olduğunu belirten Şahin, daha önceki güvenlik probleminin şu an ortadan kalktığını ifade etti.



Bu bölgede araba sirkülasyonu sorunu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Her yere araba park edilmiş. Esnaf, aracını kapısının önüne park ederek kendi ticaretini kendisi baltalıyor. Arabalar arasında yürümeye çalışmak beni de hiçbir turisti de mutlu etmez. Dolayısıyla Kaleiçi'nin geleceği için önce araba meselesini çözmemiz gerekiyor. Yollara konan reklam panoları, masalar da ticarete zarar veriyor." diye konuştu.



Şahin, Kaleiçi'nin sadece Antalya'nın değil tüm Türkiye'nin en güçlü turizm bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.



Bu dokuya uygun turizm yapmak, dükkandan otele her şeyi planlamak gerektiğini dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kaleiçi, muhteşem deniz manzarasıyla, tarihi eserleriyle ve çok iyi restore edilmiş sivil mimari örnekleriyle harika bir potansiyele sahip. Yani Antalya'nın çok özel bir mücevheri. Önemli olan, bu mücevherimizi daha iyi nasıl sunabiliriz? Her yıl düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya'daki ana merkezi Kaleiçi oluyor. Ancak bu tür büyük etkinliklerin sürdürülebilir olması için sosyal alanlara ihtiyacımız var. Yeni müzeler ve sergi alanları oluşturmak için çaba göstermeliyiz."



-"Niteliği, kültürel deneyimi ve sürdürülebilir turizmi konuşmamız gerekiyor"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de Antalya'nın kimliğini, hafızasını ve geleceğini taşıyan şehrin kalbi Kaleiçi'nin kentin gerçek zenginliği olduğunu söyledi.



Bugün tarihi dokuyu korurken içinde yaşamın güvenle ve huzurla devam etmesini sağlamak gerektiğine işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:



"Kaleiçi, esnafıyla, komşularıyla, turizmcisiyle, sanatçısıyla, gençleriyle, kültürel etkinlikleriyle Antalya'nın en canlı kamusal alanlarından biri olmalıdır. Kaleiçi bize nereden geldiğimizi hatırlatırken, nasıl bir gelecek kurmamız gerektiğini de göstermektedir. Antalya bugün dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri ancak artık yalnızca ziyaretçi sayısını değil niteliği, kültürel deneyimi ve sürdürülebilir turizmi konuşmamız gerekiyor. Kaleiçi'ni bu dönüşümün en güçlü merkezlerinden biri yapmalıyız."



Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak Kaleiçi'nde yaşayanların, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenli, nitelikli ve erişilebilir bir kent deneyimi yaşayacağı bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Kaleiçi İşletmeciler Derneği Başkanı Fikret Çağlan, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, ATSO Meclis Üyesi Nejdet Alacan ve TÜRSAB Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer'in katılımıyla, "Kaleiçi Turizmi Gündüz Gece Ekonomisi ve Yaşam Kalitesi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

