Antalya Büyükşehir'den COP31'de "Tarihin İzlerine Renkli Bir İz Bırak" boyama etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesinin COP31 şehir etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Antalya'nın cazibe noktalarında düzenlenen kültürsanat etkinlikleri kapsamında konser, gezi ve sergi etkinlikleri ile COP31 coşkusunu kent merkezine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Üçkapılar'da rögar kapağı boyama etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapan Antalya'da şehir etkinlikleri kentin dört bir yanında devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıdırlık, Üç Kapılar, Saat Kulesi ve Kaleiçi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sergi, gezi ve toplantılarla Antalya'nın kültürel ve doğal zenginliği ön plana çıkarılıyor. Etkinlikler kapsamında Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında rögar kapağı boyama etkinliği düzenledi. Boya paletlerini ve fırçaları eline alan her yaştan vatandaş, rengârenk çizim ve boyamaları ile Kaleiçi sokaklarına renk kattı. Etkinliğe katılan çocuklar, çizdikleri kaplumbağa, balık, çiçek ve birbirinden güzel desenler ile Kaleiçi'ne izlerini bırakarak unutulmaz bir anı yaşama fırsatı buldular.

REKLAM

Konserler ve sergiler

Şehir etkinlikleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarında konserler ve sergiler de Antalyalılarla buluşturuluyor. Konser etkinliklerinde İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı çok sesli korosu Hıdırlık'ta, TSM Orkestrası ise Üçkapılar'da SirtolarLongalar konseri verdi. Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi ise, Africa Soft Power işbirliği ile Afrikalı sanatçıların eserlerinden oluşan "Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından COP31 boyunca Hıdırlık'ta yer alacak masa oyunları da vatandaşlardan ve turistlerden ilgi görüyor. Çocukları ile birlikte ahşap masa oyunları oynayan aileler, eğlenceli vakit geçiriyor.

REKLAM

"Boyama etkinlikleri devam edecek"

COP31 kapsamında düzenlenen boyama etkinlikleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Serpil Solmaz, "COP31 kapsamındaki etkinliklerimiz şehrimizin her tarafına yayıldı. Bu kapsamda Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında rögar kapaklarını boyama etkinliği düzenledik. ‘Tarihin İzlerine Renkli Bir İz Bırak' sloganıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sokakları nasıl görmek istiyorsanız kendi renklerinizle izlerinizi bırakabilirsiniz diyerek vatandaşlarımıza bu imkânı sunduk. Benzer etkinliklerimiz devam edecek. 15 Kasım Pazar günü eski Antalya Atatürk Stadyumu'nda tribünleri boyama etkinliğimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu renkli etkinliklerimize davet ederiz "dedi.

REKLAM

"Kaleiçi'nde izim olsun istedim"

Rögar kapağı boyama etkinliğine katılarak keyifli vakit geçirdiğini belirten Esra Yüztgenç isimli vatandaş, "Antalya'yı çok seviyorum. Bu güzel şehrin güzelliğine güzellik katmak istediğim için rögar kapağı boyama etkinliğine katıldım. Biz arkadaşımla rögar kapağını bir ayıya dönüştüreceğiz. Bu sokağa renk katacağını düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Severek, eğlenerek katılıyoruz. Kaleiçi'nde bizim de bir izimiz olacak. COP31 programlarını yakından takip ediyorum. İnşallah dünyamız adına, ülkemiz adına güzel kararlar alınacağına inanıyorum. Bize bu imkânları sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.