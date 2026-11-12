Pakistan Başbakanı Şerif'ten, iklim zirvesinde temiz enerji için finansman çağrısı

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Antalya'da düzenlenen COP31'de temiz enerji için daha fazla finansman çağrısı yaptı. Şerif, 2035'e kadar düşük karbonlu enerji için yaklaşık 138 milyar dolara, kömürün güneşle değiştirilmesi için 50 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen '2035'e Doğru Temiz Enerji Geçişi: Geleceğe Enerji Vermek' başlıklı oturumda konuştu. Şerif, burada yaptığı konuşmada, temiz enerjiyi yaygınlaştırma çabalarını sürdürebilmeleri için ülkesine daha fazla finansman sağlanması çağrısında bulundu. Pakistan'ın çatı üstü güneş enerjisi kapasitesini genişlettiğine dikkati çeken Şerif, "Şu anda temiz enerji kaynakları, enerji sepetimizin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor. 2030'a kadar satılan yeni araçların yüzde 30'unun elektrikli olmasını hedefliyoruz" dedi.

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'EKONOMİLERİMİZİ, HALKIMIZI YOKSULLAŞTURMADAN GÜÇLENDİRELİM'

Temiz enerjiyi yaygınlaştırma çabaları ve geçiş sürecini sürdürebilmek amacıyla daha fazla finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şerif, Pakistan'ın 2035 yılına kadar düşük karbonlu enerji üretimi için yaklaşık 138 milyar dolara, kömürün güneş enerjisiyle değiştirilmesi için 50 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Nükleer enerji kapasitelerini de genişlettiklerini vurgulayan Şerif, "Ekonomilerimizi, halkımızı yoksullaştırmadan güçlendirelim. Evlerimizi, gezegenimizi karanlığa gömmeden aydınlatalım" diye konuştu.