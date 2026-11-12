Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de iklim uyumunu destekleyecek ARISE programının ilk ülkeleri açıklandı

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de iklim uyumunu destekleyecek ARISE programının ilk ülkeleri açıklandı

        İklim Yatırım Fonlarının (CIF), iklim değişikliğine karşı kırılgan ülkelerin uyum ve dayanıklılık yatırımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ARISE programına seçilen ilk 5 ülke ve bölgesel girişim, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de iklim uyumunu destekleyecek ARISE programının ilk ülkeleri açıklandı

        İklim Yatırım Fonlarının (CIF), iklim değişikliğine karşı kırılgan ülkelerin uyum ve dayanıklılık yatırımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ARISE programına seçilen ilk 5 ülke ve bölgesel girişim, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açıklandı.

        COP31 Mavi Bölge'de düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliğinin etkilerine karşı ülkelerin dayanıklılığının artırılması, uyum yatırımlarının finansmanı ve kamu ile özel sektör kaynaklarının harekete geçirilmesi konuları ele alındı.

        CIF İcra Kurulu Başkanı Tariye Gbadegesin, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünya genelinde insanların yaşamlarını, geçim kaynaklarını ve ekonomik geleceklerini etkilediğini belirterek, bu etkilerle mücadele için yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Nijerya'nın Nijer Deltası bölgesinde yaşanan sellerden örnek veren Gbadegesin, geçmişte bölgede meydana gelen şiddetli yağışların ve taşkınların yerleşim yerlerini etkilediğini, insanların kiliselere kanolarla ulaşmak zorunda kaldığını anlattı.

        Dayanıklılığın yalnızca toplulukların zorluklar karşısında ayakta kalmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Gbadegesin, bu dayanıklılığın güçlendirilmesi için finansman sağlanmasının önemine işaret etti.

        Gbadegesin, ARISE programının iklim risklerinin ulusal bütçelere ve kalkınma planlarına entegre edilmesini, ülkelerin kendi önceliklerine göre yatırım alanlarını belirlemesini ve özel sektörün sürece dahil edilmesini amaçladığını ifade etti.

        REKLAM

        Program kapsamında sağlanacak finansmanın yüzde 40'ının özel sektöre ayrıldığını bildiren Gbadegesin, yatırımların altı çok taraflı kalkınma bankasının ortaklığıyla yürütüleceğini kaydetti.

        - İlk aşamada 5 ülke ve bir bölgesel girişim desteklenecek

        ARISE programına yapılan başvurulara ilişkin bilgi veren Gbadegesin, "70 ülke başvurdu. Sadece en üst sırada yer alan 25 başvuru bile, acil yatırıma hazır 700 milyon dolarlık bir proje portföyü sunuyor." dedi.

        Almanya, İrlanda ve İspanya'nın katkılarıyla programın ilk aşamasında Bangladeş, Haiti, Kırgızistan, Fas ve Sierra Leone'nin yanı sıra Mozambik ve Malavi'yi kapsayan bölgesel girişimin destekleneceğini açıklayan Gbadegesin, seçilen ülkelerin her birine 30 milyon dolar, bölgesel girişime ise 40 milyon dolar finansman sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

        REKLAM

        Program kapsamında Bangladeş'te kıyı altyapısının güçlendirilmesi ve iklim dostu tarımın desteklenmesi, Haiti'de kıyı koruması ve mangrov restorasyonu, Kırgızistan'da su ve tarım alanlarında iklim dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

        Fas'ta su güvenliği, yenilenebilir enerjiyle çalışan tuzdan arındırma sistemleri ve atık suyun yeniden kullanımı, Sierra Leone'de ise kıyıların korunması ve mangrov ekosistemlerinin iyileştirilmesi için yatırımlar yapılması planlanıyor.

        Mozambik ve Malavi'yi kapsayan bölgesel girişimle de ekonomik açıdan kritik bölgelerin sel, kuraklık ve kasırga gibi iklim kaynaklı afetlere karşı korunması ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        - İklim risklerine karşı finansman yöntemleri değişmeli

        İklim Kırılganlığı Forumu (CVF-V20) Genel Sekreterliği görevini üstlenecek Carlos Alvarado Quesada da iklim risklerinin artık geleceğe ilişkin bir olasılık değil, bugün yaşanan bir gerçeklik olduğunu söyledi.

        Buzullardan akan suya bağımlı 1,2 milyar insanın geçim kaynaklarının, iklim değişikliği nedeniyle risk altında bulunduğunu belirten Quesada, deniz seviyesinin yükselmesi ve tarımsal üretimde yaşanan sorunların da toplulukları etkilediğini ifade etti.

        Quesada, iklim değişikliğinin göç hareketlerini de tetiklediğine dikkati çekerek, genç nesillerin tarıma dayalı bir gelecek görmedikleri için topraklarından uzaklaşmaya başladığını kaydetti.

        REKLAM

        Mevcut finansman sistemlerinin değişen iklim koşullarının gerektirdiği ihtiyaçlara yanıt vermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Quesada, uyum ve dayanıklılık yatırımlarının daha hızlı ve geniş ölçekte hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Quesada, iklim değişikliğine uyum için milyarlarca dolarlık ihtiyaç bulunduğunu ancak mevcut çözümlerin milyonlarca dolar seviyesinde kaldığını belirterek, finansman açığının kapatılması ve ülkelerin ihtiyaçlarına uygun mekanizmaların geliştirilmesi çağrısı yaptı.

        Etkinlik, programa seçilen ülkelerin temsilcileri ile CIF İcra Kurulu Başkanı Tariye Gbadegesin'in katıldığı panel ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Politika ve Ortaklıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Bowman'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Tolga Akış tahliye edildi
        Tolga Akış tahliye edildi
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 17 yaşındaki motosikletli kazada hayatını kaybetti
        Antalya'da 17 yaşındaki motosikletli kazada hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek: Kalkınma bankalarımız değişimi tetikleyen birer katalizör
        Bakan Şimşek: Kalkınma bankalarımız değişimi tetikleyen birer katalizör
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İttifak...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İttifak...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyor...
        Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir kurulu güç 10 yılda 3 katına çıktı
        Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir kurulu güç 10 yılda 3 katına çıktı
        Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31'de 5,1 milyar dolarlık anlaşm...
        Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31'de 5,1 milyar dolarlık anlaşm...