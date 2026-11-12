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        Kumluca'nın minik yüzücüleri Antalya'da dereceye girdi

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yetişen minik yüzücüler Ömer Kaan Bayar ve Eymen Güler, Antalya'da düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceler kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Kumluca'nın minik yüzücüleri Antalya'da dereceye girdi

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yetişen minik yüzücüler Ömer Kaan Bayar ve Eymen Güler, Antalya'da düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceler kazandı.

        2019 doğumlu Ömer Kaan Bayar, kendisinden bir yaş büyük sporcuların da yarıştığı 2018 doğumlular kategorisinde 50 metre sırtüstü yarışını 46.48'lik dereceyle birinci tamamladı.

        Kendi yaş grubunda da birincilik elde eden Bayar, 50 metre serbest yarışında ise 42.11'lik derecesiyle ikinci oldu.

        2018 doğumlu Eymen Güler de 50 metre sırtüstü yarışını 46.60'lık dereceyle birinci sırada tamamladı.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

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        Minik yüzücülerin yaşlarına rağmen gösterdikleri performansın gelecek adına umut verdiğini ifade eden Koca, "Sporcularımızı ve antrenörlerimiz Tamer Aslan ile Mehmet Yusuf Önal'ı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor olarak çocuklarımızı desteklemeye ve yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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