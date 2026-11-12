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        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar, AA'ya değerlendirmede bulundu:

        BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ - Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, "Çevre sorunlarını inkar etmek veya hafife almak, geriye doğru atılmış bir adımdır. Çevre diplomasisi, bilimsel kanıtların tutarlı bir şekilde dikkate alınmasını ve çevre korumasına öncelik veren politikaların uygulanmasını sağlamalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar, AA'ya değerlendirmede bulundu:

        BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ - Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, "Çevre sorunlarını inkar etmek veya hafife almak, geriye doğru atılmış bir adımdır. Çevre diplomasisi, bilimsel kanıtların tutarlı bir şekilde dikkate alınmasını ve çevre korumasına öncelik veren politikaların uygulanmasını sağlamalıdır." dedi.

        Pirc Musar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine yazılı değerlendirmede bulundu.

        Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer devletlerle birlikte 2030 emisyon hedefini gerçekleştirmeye ve 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmeye kararlı olduğunu belirten Pirc Musar, "Taahhütlerimizi yerine getirerek diğer ülke ve bölgelere örnek olabileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

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        Pirc Musar, tasarlanan her politikanın, önerilen her çözümün, insanları ön planda tutması gerektiğine işaret ederek, "Slovenya’da, iklim değişikliğine uyum konusunda eğitimin, bilgi paylaşımının ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımının en önemli öncelikler olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Ülkesinde iklim değişikliğinin etkilerini şiddetli bir şekilde yaşadıklarını belirten Pirc Musar, şunları kaydetti:

        "Ağustos 2023’teki felaket niteliğindeki sel baskınları, bu büyüklükteki bir afete hazırlıklı olmamamız nedeniyle milyarlarca avroluk hasara yol açtı. İşte bu nedenle Slovenya, 'Life4Adapt' adlı özel bir projeyi hayata geçirdi. Bu projenin temel amacı, Slovenya halkını sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer iklim risklerine daha iyi hazırlamak ve böylece 2023’teki gibi bir trajediyi bir daha asla yaşamamak. Umarım bu proje anlamlı sonuçlar verir. Ülkemin bir daha böyle korkunç bir deneyim yaşaması düşüncesine tahammül edemiyorum."

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        - "Çevre sorunlarını inkar etmek veya hafife almak, geriye doğru atılmış bir adımdır"

        Pirc Musar, ülkesinin bu yıl kayıtlara geçen en sıcak yazlardan birini yaşadığını vurgulayarak "Tahminlere göre, gelecek yıl durum daha da kötü olabilir. Bu tahminler doğru çıkarsa ve bu yıl yaşadıklarımız gibi aşırı sıcaklıklar sürerse 2026-2030 yıllarında AB ekonomisinin uğrayacağı kayıp akıl almaz boyutlara ulaşacak; yaklaşık 700 milyar avro."

        Bu rakamın sadece AB için geçerli olduğunun altını çizen Pirc Musar, "Çevre sorunlarını inkar etmek veya hafife almak, geriye doğru atılmış bir adımdır. Çevre diplomasisi, bilimsel kanıtların tutarlı bir şekilde dikkate alınmasını ve çevre korumasına öncelik veren politikaların uygulanmasını sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Pirc Musar, Slovenya'nın iklim, su ve arı diplomasisine aktif katılımıyla bu alanda somut deneyimler kazandığını ve somut sonuçlar elde ettiğini belirterek "Bu çabaları desteklemeye devam etmeliyiz. Ayrıca, etkili ve kapsayıcı çok taraflılıkta, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Paris Anlaşması’nın merkezi rolünde, insan haklarına ve cinsiyet eşitliğine saygıda, sivil toplumun ve savunmasız grupların sürece dahil edilmesinde ısrarcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        İklim eylemi ile biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması arasındaki yakın bağlantının, bilimsel dürüstlüğün öneminin ve iklimle ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadelenin öneminin kabul edilmesi gerektiğine değinen Pirc Musar, "Gerçekten görmek istediğim şey, burada toplanan herkesin yanı sıra COP’a katılmayan ülkelerden de daha fazla empati gösterilmesidir." ifadesini kullandı.

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        - "İklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddiysek, ekonomik büyüme ve karı merkeze alan geleneksel ekonomi yaklaşımımızı da yeniden düşünmeliyiz"

        Pirc Musar, iklim değişikliğinin halihazırda hızla artan maliyetlerini önlemek için hala kararlı, uzlaşmaya dayalı ve kapsayıcı bir küresel eylemden yoksun olunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Slovenya, çevre konularında sesini yükselterek üzerine düşeni yapıyor. Ülkemiz, dünyadaki en yoğun ormanlık ve su kaynakları açısından en zengin ülkelerden biri. Bununla birlikte, coğrafi özellikleri ve konumu nedeniyle küresel ortalamadan daha hızlı ısınmaktadır. Bu faktörler, bizi çevre konularına ilişkin uluslararası tartışmalarda haklı olarak kilit paydaşlar arasına yerleştirmektedir."

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        Etkili bir çevre politikasının maliyetli ve kısa vadede uygulanması zor olduğunun altını çizen Pirc Musar, "Bu durum, gördüğümüz çevre şüpheciliğinin ve enerji popülizminin büyük bir kısmını açıklamaktadır. Ancak eylemin gecikmesi ve iklim değişikliğinin yol açtığı artan zararlar, fosil yakıtların aşırı kullanımı ile plastik ve elektronik atıklar gibi çevreye verilen diğer zararlar ve sayısız kirlilik kaynağı da buna eklenince, bize çok daha pahalıya mal olacaktır." yorumunu yaptı.

        Pirc Musar, harekete geçmemenin bedelinin, harekete geçmenin bedelinden çok daha yüksek olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak "İklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddiysek, ekonomik büyüme ve karı merkeze alan geleneksel ekonomi yaklaşımımızı da yeniden düşünmeliyiz. Dolayısıyla yatırımlar açısından iklim yatırımı farklıdır. Bu, hayatta kalmak için yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kamu sektörü ve özellikle özel sektörün, anında getiri beklemeden iklim politikasına yatırım yapmaya başlaması gerektiğine işaret eden Pirc Musar, şöyle devam etti:

        "Bu yatırım uzun vadede meyvesini verebilir ve gelecek nesillerin bugün bizim sahip olduğumuzdan daha sağlıklı bir çevrede yaşamasına imkân sağlayabilir. AB ve üye devletlerinin, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanında halihazırda kendilerine düşen paydan daha fazlasını sağladığını belirtmek de önemlidir. Kısa bir süre önce 2025 yılına ait rakamlar açıklandı; bu rakamlar, AB ve üye devletlerinin iklim finansmanı kapsamında 32 milyar avrodan fazla kaynak sağladığını ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 2’lik bir artışa tekabül ettiğini gösteriyor. Ancak şu anda asıl önemli olan, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için tüm kaynaklardan finansmana erişimi iyileştirmek ve bu finansmanı artırmaktır."

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        - "İklim eyleminin daha iyi bir gelecek için bir fırsat olduğunu göstermemizi istiyorum"

        Pirc Musar, "Benim için başarı, bu zirveden sadece vaatlerden fazlasıyla ayrılmak anlamına geliyor. Temiz enerjiye geçişi hızlandırmak, fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek gibi, somut eylemlere dönüşecek somut taahhütler görmek istiyorum. Her şeyden önce, iklim eyleminin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda daha fazla enerji güvenliği, ekonomik refah ve halkımız için daha iyi bir gelecek için bir fırsat olduğunu göstermemizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        Azaltım, uyum ve uygulama araçları olmak üzere bu üç boyutta da dengeli bir sonuç elde edilmesi gerektiğini belirten Pirc Musar, şunları kaydetti:

        "Ancak şunu da belirtmek isterim; bence gençler, eylemlerimizin ya da harekete geçmememizin sonuçlarını herkesten daha fazla hissedecek. Liderler olarak burada bir araya geldiğimizi biliyorlar ve burada alacağımız kararların sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacaklarını da biliyorlar. Evet, Antalya’da da dahil olmak üzere gençlerle çeşitli şekillerde diyalog kuruyoruz, ancak diyalog tek başına yeterli değil. Kararlarımızı onların seslerinin şekillendirmesine izin vermeliyiz. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama konusundaki temel haklarını ve kendi haklarımızı korumakla yükümlüyüz. İklim değişikliğinin gerektirdiği dönüştürücü adımları atmazsak, korkarım ki gelecek nesillerin daha fazla sabır göstermelerini bekleyemeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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