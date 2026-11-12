Kepez Belediyesi'nden Göçebe Yolu'na asfalt dokunuşu

Kepez Belediyesi tarafından Antalya’da Göçebe Yolu olarak bilinen Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Başköy, Odabaşı, Aktoprak ve Kirişçiler mahallelerini birbirine bağlayan 1,5 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmayla bölge ulaşımının daha modern, güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kepez Belediyesi, Aktoprak Kındıra mevkiinde bulunan ve bölgenin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Başköy, Odabaşı, Aktoprak ve Kirişçiler mahallelerini birbirine bağlayan 1,5 kilometrelik yol, 3 bin 500 ton asfalt kullanılarak konforlu hale getiriliyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol çalışmalarını mahalle muhtarları ve belediye bürokratlarıyla birlikte yerinde inceledi.

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Yoğun şekilde kullanılan bir yol

Yolun bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çeken ve güzergahın yıllardır yoğun şekilde kullanıldığını belirten Başkan Kocagöz, "Burası meşhur Göçebe yolu. Bu yol Havuzbeyi’ne kadar gider. Yıllardır kullanılan, Duacı, Odabaşı, Başköy, Çıplaklı ve birçok mahallemize ulaşım sağlayan çok önemli bir güzergah, burası Varsak’a da çıkan, oldukça yoğun kullanılan bir yol. Artık bu yolun yenilenme zamanı geldi. Bu yoldan onlarca mahallemiz faydalanıyor. Çalışma kapsamında 3 bin 500 ton asfalt kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Personelle çay molası

Yol incelemesinin ardından çalışma alanında görev yapan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Kocagöz, işçilerle çay içerek sohbet etti. Personelin halini hatırını soran Kocagöz, sahada görev yapan çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kepez sizlerin sayesinde güzelleşiyor. Hepinizin emeğine sağlık" dedi. Mahalle muhtarları Başköy, Odabaşı, Aktoprak ve Kirişçiler mahalleleri ile komşu mahallelerin ulaşımına katkı sağlayacak çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.