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        Belediye iştiraki şirketin müdürüne, 80 milyon liralık zimmet gözaltısı

        ANTALYA'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediye iştiraki şirketin müdürü M.K.Y., kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Belediye iştiraki şirketin müdürüne, 80 milyon liralık zimmet gözaltısı

        ANTALYA'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediye iştiraki şirketin müdürü M.K.Y., kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi'nin müdürü M.K.Y.'nin banka hesapları incelemeye alındı. Şirket hesabından, M.K.Y.'nin bir bankadaki kişisel hesabına, 11 ayda yaklaşık 80 milyon lira gönderildiği tespit edildi. M.K.Y.'nin ikinci bankadaki hesabına yapılan transferlerin tutarı da incelemeye alındı.

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        İSTANBUL'DA YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında takibe alınan M.K.Y., 10 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. M.K.Y.'nin ifadesi, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SEGBİS aracılığıyla alındı. M.K.Y. ifadesinde, bahis nedeniyle borçlandığını, belediyeye sunulan hizmetlerin faturalarını gerçek bedellerinin üzerinde düzenleyerek şirkete fazla ödeme yapılmasını sağladığını söyledi. Şüpheli, bu ödemelerle birlikte işçilerin ekim ve kasım aylarına ait SGK primleri için ayrılan parayı da kendi hesaplarına aktardığını beyan etti. Savcılık, şüphelinin ifadesi ve banka hareketleri üzerinden belediyenin zarara uğratıldığı ve 'nitelikli dolandırıcılık' yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesiyle M.K.Y.'yi tutuklama talebiyle Kemer Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        PARANIN İZİ SÜRÜLECEK

        Diğer yandan Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket hesabından çıkan paranın hangi hesaplara ve nereye aktarıldığını belirlemek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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