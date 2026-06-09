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        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi yakalandı

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı, 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi, 8 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi yakalandı

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı, 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi, 8 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna" muhalefet suçunun işlendiği belirlenerek soruşturma başlatıldı.

        Şüphelilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) araştırması da yapılan soruşturmada, para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelendi.

        İncelemeler sonucunda söz konusu banka hesaplarının yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu belirlendi.

        Yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi.

        Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlenirken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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